Reiner o izbornom zakonu u BiH: Nije najbolji trenutak za razgovor

"Hrvati u BiH su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi se mogli pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u takve osjetljive teme koje su temelj današnje BiH", izjavio je Reiner novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima.

Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti kako bi se osiguralo da Hrvati imaju svog predstavnika u Predsjedništvu BiH.

Nema nikakve dvojbe glede toga da Hrvati u BiH moraju imati mogućnost izbora svojih predstavnika, napomenuo je Reiner, no prema Daytonskom sporazumu ozbiljnije promjene nisu moguće bez dogovora sa ostala dva konstitutivna naroda, dodao je. Osim toga, prijedlog DP-a nije pretočen u konkretan dokument.