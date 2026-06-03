Reiner o izbornom zakonu u BiH: Nije najbolji trenutak za razgovor

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner kazao je u srijedu, referirajući se na prijedlog DP-a, da predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini nije najbolji trenutak za razgovor o osjetljivim temama kao što je izborni zakon, a o pozicioniranju uoči izbora u listopadu trebaju odlučiti Hrvati u Bosni i Hercegovini.
"Hrvati u BiH su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi se mogli pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u takve osjetljive teme koje su temelj današnje BiH", izjavio je Reiner novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima.
Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti kako bi se osiguralo da Hrvati imaju svog predstavnika u Predsjedništvu BiH.
Nema nikakve dvojbe glede toga da Hrvati u BiH moraju imati mogućnost izbora svojih predstavnika, napomenuo je Reiner, no prema Daytonskom sporazumu ozbiljnije promjene nisu moguće bez dogovora sa ostala dva konstitutivna naroda, dodao je. Osim toga, prijedlog DP-a nije pretočen u konkretan dokument.
''Kolege iz DP-a su rekli da nemaju nikakav dokument o tome. To je jedna ideja koja se javljala i ranije, nije to nešto novo, a o tome koja će forma biti da bi se na bolji način Hrvate u BiH osiguralo u smislu ravnopravnosti, o tome će trebati još puno razgovarati'', istaknuo je Reiner. S obzirom na to da ne postoji konkretan dokument, "nije dobro da se o tako važnim stvarima razvijaju spekulacije u javnosti", kazao je.
Osim o prijedlogu DP-a, na koalicijskom je sastanku bilo riječi i o mjerama za suzbijanje inflacije. "Imamo konkretne pokazatelje da se inflacija na godišnjoj razini smanjila za prošli mjesec s 5,8 na 5,2 posto. To je još uvijek puno, ali trend je potpuno jasan i nadamo se da će se nastaviti'', rekao je potpredsjednik Sabora.