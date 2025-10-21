Preminula prva državna revizorica Šima Krasić

Hrvatski sabor na tu ju je dužnost imenovao godinu dana nakon osnivanja Državnog ureda za reviziju , najviše revizijske institucije u državi. Za svoja izvješća o trošenju javnog novca, godinama je dobivala pohvale , kao i za svoj predan i odgovoran rad.

Krasić, diplomirana ekonomistica, dužnost glavne državne revizorice obnašala je punih 16 godina , od 1994. do 2010. godine.

U bogatoj karijeri, Krasić je sudjelovala u ustrojavanju i rukovođenju financijske i porezne službe u Gradu Zagrebu, u čijoj je administraciji bila zaposlena.

Bila je uključena i u kreiranje poreznog sustava i ustrojavanje poreznih službi u Republici Hrvatskoj.

Prvom glavnom državnom revizoricom Krasić je imenovana 1994. godine, a 2002. Hrvatski sabor ponovo ju je imenovao na tu dužnost. Ustrojila je i Državni ured za reviziju, na čijem je čelu bila punih 16 godina.