nakon duge bolesti

Preminula prva državna revizorica Šima Krasić

V. B./Hina

21.10.2025 u 19:23

Šima Krasić
Šima Krasić Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
Bionic
Reading

Prva glavna državna revizorica Šima Krasić preminula je u utorak u Zagrebu nakon duge i teške bolesti, potvrdila je njena obitelj

Krasić, diplomirana ekonomistica, dužnost glavne državne revizorice obnašala je punih 16 godina, od 1994. do 2010. godine.

Hrvatski sabor na tu ju je dužnost imenovao godinu dana nakon osnivanja Državnog ureda za reviziju, najviše revizijske institucije u državi. Za svoja izvješća o trošenju javnog novca, godinama je dobivala pohvale, kao i za svoj predan i odgovoran rad.

vezane vijesti

U bogatoj karijeri, Krasić je sudjelovala u ustrojavanju i rukovođenju financijske i porezne službe u Gradu Zagrebu, u čijoj je administraciji bila zaposlena.

Bila je uključena i u kreiranje poreznog sustava i ustrojavanje poreznih službi u Republici Hrvatskoj.

Prvom glavnom državnom revizoricom Krasić je imenovana 1994. godine, a 2002. Hrvatski sabor ponovo ju je imenovao na tu dužnost. Ustrojila je i Državni ured za reviziju, na čijem je čelu bila punih 16 godina.

Šima Krasić
  • Šima Krasić
  • Šima Krasić
  • Šima Krasić
  • Šima Krasić
Šima Krasić Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BITKA ZA POKROVSK

BITKA ZA POKROVSK

Trenutna situacija na bojištu: Ukrajinci uništavaju tenkove, ali ruska pješadija zavlači im se iza leđa
kršenje primirja

kršenje primirja

Trump prijeti Hamasu: Sila će biti brza, žestoka i brutalna
vladarica

vladarica

Bivša bajkerica i metalka srušila je stakleni strop u Japanu: Tko je premijerka Sanae Takaichi

najpopularnije

Još vijesti