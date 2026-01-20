Šef IDS-a odlazi iz saborskih klupa, evo tko će ga zamijeniti

"Ulogu predsjednika prihvatio sam sa srcem i punom odgovornošću. Svakodnevno sam na terenu, obilazim podružnice i Zajednice podružnica i želim se u potpunosti posvetiti radu s našim ljudima i jačanju stranke", poručio je Peršurić dodavši kako u ovom trenutku smatra važnim usmjeriti svu energiju na osnaživanje organizacije.

Do promjene dolazi nakon što je Peršurić najavio kako svoj saborski mandat stavlja u mirovanje kako bi se u kvalitetnije posvetio radu na čelu IDS-a. Peršurić je istaknuo kako je funkciju predsjednika stranke prihvatio s jasnom namjerom da dodatno ojača IDS na terenu i poveća njegovu prisutnost među građanima.

"Na parlamentarnim izborima koji nam dolaze prvi, cilj nam je ponovno osvojiti treći mandat i za to moramo biti snažni, prisutni i povezani, krenuti raditi na vrijeme. Upravo zato odlučio sam staviti svoj saborski mandat u mirovanje, uvjeren da će IDS i dalje imati kvalitetno i odgovorno predstavljanje u Hrvatskom saboru"istaknuo je Peršurić zahvalivši pritom Anteu Milosu na spremnosti da preuzme ovu važnu ulogu.

Dugogodišnji gradonačelnik Novigrada i dugogodišnji član Predsjedništva IDS-a, s bogatim političkim i upravljačkim iskustvom na lokalnoj razini Anteo Milos poručio je kako imenovanje u Hrvatski sabor doživljava kao odgovornost, ali i priliku za snažnije zastupanje regionalnih interesa. Naglasio je kako će se, paralelno s obnašanjem dužnosti gradonačelnika, snažno zalagati za interese Istre, Rijeke i Kvarnera, uz povezivanje IDS-ovih zastupnika i otvaranje ključnih tema poput prometa, urbanizma, turizma i održivog razvoja.

"Svojim zalaganjem, znanjem i iskustvom stečenim kroz dugogodišnji rad kao gradonačelnik želim konkretno doprinijeti razvoju naše regije i Republike Hrvatske“, zaključio je Milos u priopćenju, zahvalivši predsjedniku stranke i Predsjedništvu IDS-a na ukazanom povjerenju.