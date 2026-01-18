Stela Rade se javila iz bolnice: Bila je na operaciji

Glazbenica Stela Rade, jedna od natjecateljica na nadolazećoj Dori 2026., iznenadila je pratitelje objavom u kojoj je otkrila da je morala na operaciju
Glazbenica Stela Rade privremeno je prekinula pripreme za Doru zbog zdravstvenih problema, a putem Instagrama obavijestila pratitelje da je bila na operaciji u Općoj bolnici Karlovac. Kako je otkrila, zahvat je prošao uspješno i brzo se vraća u formu.
Iako isprva nije planirala javno govoriti o svom boravku u bolnici, odlučila je podijeliti iskustvo nakon što ju je dirljivim gestama iznenadilo bolničko osoblje. Mladi zdravstveni radnici uljepšali su joj boravak i prisjetili je na vrijeme kada je i ona razmišljala o karijeri u medicini.
Rade je otkrila manje poznatu činjenicu iz svoje prošlosti: kao tinejdžerica upisala je medicinsku školu s namjerom da postane medicinska sestra.
Unatoč empatičnoj naravi i ljubavi prema ljudima, s vremenom je shvatila da medicina nije njezin pravi poziv. Na nastavu je često dolazila sa slušalicama, slušala glazbu i pisala pjesme, tražeći u njima útočište i inspiraciju. Taj unutarnji glas na kraju ju je odveo na sasvim drugi put - glazbeni, koji je očito bio pravi za nju.