NARUŠENO ZDRAVLJE

Stela Rade se javila iz bolnice: Bila je na operaciji

I.Bradić

18.01.2026 u 22:01

Stela Rade
Stela Rade Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Bionic
Reading

Glazbenica Stela Rade, jedna od natjecateljica na nadolazećoj Dori 2026., iznenadila je pratitelje objavom u kojoj je otkrila da je morala na operaciju

Glazbenica Stela Rade privremeno je prekinula pripreme za Doru zbog zdravstvenih problema, a putem Instagrama obavijestila pratitelje da je bila na operaciji u Općoj bolnici Karlovac. Kako je otkrila, zahvat je prošao uspješno i brzo se vraća u formu.

vezane vijesti

Iako isprva nije planirala javno govoriti o svom boravku u bolnici, odlučila je podijeliti iskustvo nakon što ju je dirljivim gestama iznenadilo bolničko osoblje. Mladi zdravstveni radnici uljepšali su joj boravak i prisjetili je na vrijeme kada je i ona razmišljala o karijeri u medicini.

Stela Rade
  • Stela Rade
  • Stela Rade
Stela Rade Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Rade je otkrila manje poznatu činjenicu iz svoje prošlosti: kao tinejdžerica upisala je medicinsku školu s namjerom da postane medicinska sestra.

Unatoč empatičnoj naravi i ljubavi prema ljudima, s vremenom je shvatila da medicina nije njezin pravi poziv. Na nastavu je često dolazila sa slušalicama, slušala glazbu i pisala pjesme, tražeći u njima útočište i inspiraciju. Taj unutarnji glas na kraju ju je odveo na sasvim drugi put - glazbeni, koji je očito bio pravi za nju. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NA DRUGOM KRAJU SVIJETA

NA DRUGOM KRAJU SVIJETA

Kolinda Grabar-Kitarović i dalje putuje s influencerima: Evo gdje su sada
KEITH URBAN

KEITH URBAN

Bivši suprug Nicole Kidman uživa u novoj vezi: Svi pričaju da već živi s novom djevojkom
ZANIMLJIV ODABIR

ZANIMLJIV ODABIR

Oženio se bivši suprug popularne Anđelke: Nitko nije očekivao ovu lokaciju

najpopularnije

Još vijesti