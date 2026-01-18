Isukat će se 'carinska bazuka': Procurilo kako se EU planira osvetiti Trumpu

Uzvratne mjere izrađuju se kako bi se europskim čelnicima dala prednost na ključnim sastancima s Trumpom na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu koji počinje u ponedjeljak, navodi u izvješću FT, pozivajući se na dužnosnike uključene u pripreme za sastanke u Švicarskoj.

Trump je u subotu najavio carine za osam zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu, autonomnom danskom teritoriju kojeg američki predsjednik svojata. Osim Danske, riječ je o Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj.

Dio država Europske unije, uključujući Njemačku i Francusku, osudile su u nedjelju Trumpove prijetnje carinama zbog Grenlanda kao ucjenu. Svih osam zemalja poslalo je manji broj vojnog osoblja na danski arktički otok, dok se spor sa Sjedinjenim Državama oko njegove budućnosti pojačava.

„Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta“, reklo je osam zemalja u zajedničkoj izjavi.

Danska vježba na Grenlandu osmišljena je kako bi se ojačala arktička sigurnost i ne predstavlja prijetnju nikome, rekli su, dodajući da su spremni sudjelovati u dijalogu, na temelju načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.