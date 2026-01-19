EHF reagirao nakon utakmice Hrvatske: Thompsonova pjesma više se neće puštati na Euru

Skandal je obilježio sam početak Europskog rukometnog prvenstva u Malmöu. Nakon prve utakmice hrvatske reprezentacije u skupini, Europska rukometna federacija (EHF) reagirala je i zabranila izvođenje pjesme Marka Perkovića Thompsona ‘Ako ne znaš što je bilo’ u Malmö Areni.

Švedski dnevni list Aftonbladet piše da je pjesma puštena nakon susreta s Gruzijom, što je izazvalo reakcije dijela publike. Novinari su se potom obratili organizatorima i osoblju zaduženom za razglas, a nekoliko sati kasnije stiglo je službeno očitovanje iz EHF-a.

'Ovo je žalosno i nije se smjelo dogoditi'

U odgovoru EHF navodi da se pjesma nije nalazila na službenoj playlisti odobrenoj za utakmice Europskog prvenstva te da su sve glazbene liste unaprijed pregledane i odobrene. Dodaju kako je hrvatska delegacija na dan utakmice više puta tražila da se pjesma pusti, ali je zahtjev svaki put bio odbijen.

'Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja', piše EHF.

Šveđani: 'Kontroverzna figura na Balkanu, kojeg se optužuje da je fašist'

Aftonbladet je svojim čitateljima dodatno pojasnio kontekst, navodeći da je Marko Perković Thompson kontroverzna figura u dijelu europske javnosti te da su njegove pjesme ranije bile zabranjivane na međunarodnim sportskim događanjima.

'Marko Perković je kontroverzna figura na Balkanu, kojeg se optužuje da je fašist i za čije se tekstove pjesama, među ostalim, tvrdi da spominju hrvatske ratne zločine te se navodi da veličaju ultranacionalistički ustaški pokret iz Drugog svjetskog rata', piše Aftonbladet.

Švedski list podsjeća i da su mu u pojedinim državama u prošlosti bili onemogućeni nastupi. Prema poruci EHF-a, sličnih situacija na Europskom prvenstvu u Malmöu više neće biti.