Slovenci su priča dana na rukometnom Euru: Nevjerojatnim preokretom pobijedili i prošli dalje

Nakon što su pobijedili Crnu Goru sa 41:40 i ispisali povijest natjecanja, sada su napravili veliki preokret protiv Švicarske (38:35).

Švicarci su na poluvremenu imali šest golova prednosti (20:14), a onda i plus devet na startu drugog (23:14). Međutim, Slovenija je od rezultata 19:27 za Švicarce napravila nevjerojatnu seriju i preokrenula na 33:32.

Slovencima je ta pobjeda donijela prolazak dalje. Ima četiri boda, jedan više od Farskih otoka, protiv kojih igra u utorak.