Slovenci su priča dana na rukometnom Euru: Nevjerojatnim preokretom pobijedili i prošli dalje

VELIKA POBJEDA

Slovenci su priča dana na rukometnom Euru: Nevjerojatnim preokretom pobijedili i prošli dalje

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 18.01.2026 22:10
  • Objavljeno 18.01.2026 u 22:10
Slovenija rukometna reprezentacija
Slovenija rukometna reprezentacija Izvor: EPA / Autor: CORNELIUS POPPE/EPA
Bionic
Reading

Još jednu nevjerojatnu utakmicu odigrali su rukometaši Slovenije na Europskom prvenstvu.

Nakon što su pobijedili Crnu Goru sa 41:40 i ispisali povijest natjecanja, sada su napravili veliki preokret protiv Švicarske (38:35).

Švicarci su na poluvremenu imali šest golova prednosti (20:14), a onda i plus devet na startu drugog (23:14). Međutim, Slovenija je od rezultata 19:27 za Švicarce napravila nevjerojatnu seriju i preokrenula na 33:32.

Slovencima je ta pobjeda donijela prolazak dalje. Ima četiri boda, jedan više od Farskih otoka, protiv kojih igra u utorak.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
senegal - maroko 1:0

senegal - maroko 1:0

Senegal nakon neviđenog skandala osvojio Kup nacija briljantnim golom u produžetku. Pogledajte ga
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Hajduk se našao u neočekivanom problemu uoči nastavka sezone
EUROPSKO PRVENSTVO

EUROPSKO PRVENSTVO

Srbija dramatičnom pobjedom izborila polufinale Eura. Tamo čeka Hrvatsku?

najpopularnije

Još vijesti