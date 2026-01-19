Trump opet ima nove ideje, Putina pozvao u 'odbor za mir'

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan je u takozvani 'odbor za mir' američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Kremlj u ponedjeljak.

„Trenutačno radimo na detaljima te ponude te se nadamo uspostavljanju kontakta s američkom stranom kako bi pojasnili sve detalje”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenosi ruska novinska agencija Interfax. Odbor je prvotno pokrenut radi Pojasa Gaze, a Rusija održava odnose sa svim stranama uključenima u sukob – Izraelom, palestinskim pokretom Hamas te Palestinskom samoupravom. Moskva je pozdravila Trumpov poziv, kao država koja se dugo smatra ključnim faktorom na Bliskom istoku te nastavlja tamo zagovarati svoje geopolitičke interese, piše agencija dpa.

Trumpova odluka smatra se svojevrsnim poticajem za Putina jer ga djelomično vraća na međunarodnu scenu nakon što ga je dio svijeta izolirao zbog ofenzive na Ukrajinu. Pozivnice da se pridruže odboru za mir dobili su i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, argentinski predsjednik Javier Milei, kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev te uzbekistanski predsjednik Šavkat Mirzijajev. VIDEO Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a

