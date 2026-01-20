Plenković odlazi u Davos: Stigao popis svih ljudi s kojima će se sastati

U takvoj atmosferi, Plenković će u utorak sudjelovati na panelu "Redefiniranje mjesta Europe u svijetu", a održat će i nekoliko bilateralnih sastanaka, uključujući s češkim premijerom Andrejem Babišem i s Damirom Bogdanom , jednim od direktora tvrtke QuantumBasel.

Događaj su zasjenili dramatični politički potezi američkog predsjednika, kojeg se u Davosu očekuje u srijedu, uključujući njegov zahtjev da Sjedinjene Države preuzmu Grenland.

Organizatori WEF-a rekli su da će ove godine prisustvovati preko 3000 izaslanika iz više od 130 zemalja, uključujući 64 čelnika zemalja, posebno onih u razvoju.

Premijer će u srijedu nastaviti sa svojim bilateralnim susretima te će se, među ostalim, sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, predsjednikom za globalna pitanja Goldman Sachs Global Institutea Jaredom Cohenom te predsjednikom uprave AstraZenece Michelom Demareom, priopćeno je.

Također, u srijedu će se sastati i s osnivačem i glavnim izvršnim direktorom tvrtke Mistral AI Arthurom Menschom te izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom.

Na ovogodišnjem forumu ima se o čemu raspravljati, ističe Reuters, od toga kako se nositi s Trumpovom verzijom Monroeove doktrine kojom se uspostavlja američka dominacija na zapadnoj hemisferi, do načina na koje umjetna inteligencija mijenja svijet.

Sukladno tome, Plenković će u srijedu sudjelovati i u radnoj večeri na temu "Izbori Europe u konkurentnom svijetu".

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitriev također će doći u Davos, gdje će se sastati s članovima američkog izaslanstva na marginama WEF-a, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s posjetom pod uvjetom anonimnosti.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov rekao je u nedjelju da će se razgovori s američkim dužnosnicima o rješenju gotovo četverogodišnjeg rata s Rusijom nastaviti na WEF-u.

Plenković će pak u četvrtak ujutro sudjelovati na panelu "Ukrajinski doručak" zajedno s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, latvijskim predsjednikom Edgarsom Rinkevičsom, belgijskim premijerom Bart de Weverom, nizozemskim premijerom Dickom Schoofom i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

U četvrtak će se sastati i s potpredsjednicom za javnu politiku u Googleu Annettom Kroeber-Riel i predsjednikom uprave Holcim Grupe Miljanom Gutovićem i direktorom za srednju i istočnu Europu Simonom Kronenbergom.