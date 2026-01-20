svjetski gospodarski forum

Plenković odlazi u Davos: Stigao popis svih ljudi s kojima će se sastati

M. Šu./Hina

20.01.2026 u 05:00

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Hrvatski premijer Andrej Plenković će od utorka do četvrtka u švicarskom gradu Davosu sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF), zasjenjenom nedavnim potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa, gdje će se sastati s državnicima, gospodarstvenicima i čelnicima međunarodnih organizacija, priopćeno je u ponedjeljak iz vlade.

Organizatori WEF-a rekli su da će ove godine prisustvovati preko 3000 izaslanika iz više od 130 zemalja, uključujući 64 čelnika zemalja, posebno onih u razvoju.

Događaj su zasjenili dramatični politički potezi američkog predsjednika, kojeg se u Davosu očekuje u srijedu, uključujući njegov zahtjev da Sjedinjene Države preuzmu Grenland.

U takvoj atmosferi, Plenković će u utorak sudjelovati na panelu "Redefiniranje mjesta Europe u svijetu", a održat će i nekoliko bilateralnih sastanaka, uključujući s češkim premijerom Andrejem Babišem i s Damirom Bogdanom, jednim od direktora tvrtke QuantumBasel.

Premijer će u srijedu nastaviti sa svojim bilateralnim susretima te će se, među ostalim, sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, predsjednikom za globalna pitanja Goldman Sachs Global Institutea Jaredom Cohenom te predsjednikom uprave AstraZenece Michelom Demareom, priopćeno je.

Također, u srijedu će se sastati i s osnivačem i glavnim izvršnim direktorom tvrtke Mistral AI Arthurom Menschom te izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom.

Na ovogodišnjem forumu ima se o čemu raspravljati, ističe Reuters, od toga kako se nositi s Trumpovom verzijom Monroeove doktrine kojom se uspostavlja američka dominacija na zapadnoj hemisferi, do načina na koje umjetna inteligencija mijenja svijet.

Sukladno tome, Plenković će u srijedu sudjelovati i u radnoj večeri na temu "Izbori Europe u konkurentnom svijetu".

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitriev također će doći u Davos, gdje će se sastati s članovima američkog izaslanstva na marginama WEF-a, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s posjetom pod uvjetom anonimnosti.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov rekao je u nedjelju da će se razgovori s američkim dužnosnicima o rješenju gotovo četverogodišnjeg rata s Rusijom nastaviti na WEF-u.

Plenković će pak u četvrtak ujutro sudjelovati na panelu "Ukrajinski doručak" zajedno s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, latvijskim predsjednikom Edgarsom Rinkevičsom, belgijskim premijerom Bart de Weverom, nizozemskim premijerom Dickom Schoofom i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

U četvrtak će se sastati i s potpredsjednicom za javnu politiku u Googleu Annettom Kroeber-Riel i predsjednikom uprave Holcim Grupe Miljanom Gutovićem i direktorom za srednju i istočnu Europu Simonom Kronenbergom.

tportal
Trump bi mogao ponuditi Grenlandu 'portorikanski scenarij', evo što to znači
Trumpa pitali hoće li upotrijebiti silu za zauzimanje Grenlanda, dao je znakovit odgovor
Širi se snimka: Amerikanac naoružan stoji pred kućom dok agenti ICE-a češljaju kvart

