Prema vikendu rastu temperature, no kiše se još nismo riješili...

Vremenske prilike ne bi trebale stvarati veće poteškoće ljudima. Umjerene poteškoće sa snom ili glavoboljom moguće su kod vrlo osjetljivih ljudi. Kod kroničnih bolesnika moguće su umjerene tegobe

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu poslijepodne prolazno i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 23, na obali i otocima od 25 do 28 °C.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, prolazno i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Najviša dnevna na kopnu od 21 do 26, a na Jadranu od 26 do 29 °C.