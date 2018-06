Ne znate jeste li cijepljeni protiv ospica ili ste ih preboljeli? Pogledajte kako to možete provjeriti

S porastom broja potvrđenih slučajeva ospica, u Dubrovniku ih je 13 a za još dvije bebe čekaju se nalazi, raste i zabrinutost građana koji se sve više pitaju jesu li oni zaštićeni cijepljenjem i kako to mogu provjeriti. Tportal donosi odgovore na ta pitanja, kao i na druga pitanja o ospicama i cijepljenju

Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo , prije uvođenja cijepljenja 1968. godine , svake je godine od ospica oboljevalo oko 15.000 djece . Od tog je broja u prosjeku od komplikacija umiralo petoro, dok ih je 10-15 ostajalo trajno invalidno. Posljednjih desetak godina prosječno godišnje oboli manje od 20 osoba, osim 2015. godine kada je došlo do epidemije u kojoj je oboljelo 206 osoba.

do sad 12 zaraženih

Stručnjaci nikad nisu skrivali da ne postoji stopostotna učinkovitost cijepljenja, kao ni ijednog drugog lijeka. Otprilike jedan do dva posto cijepljenih ne uspiju razviti antitijela na bolest. U medicini se takve osobe zovu nereaktori. Njih bi trebao štititi imunitet krda.

Što ako nemate cjepni karton ili ne možete do njega?

Ne događa se često, ali mogu. No, kod njih će simptomi biti blaži i lakše će preboljeti bolest te su mnogo manje šanse za komplikacije i trajne posljedice. Stručnjaci naglašavaju da je potrebno primiti dvije doze cjepiva kako bi zaštita bila iznad 95 posto. Najnoviji poznati slučaj cijepljene osobe koja je oboljela je onaj dubrovačkog liječnika Pere Markunovića . Za njega je utvrđeno da je primio samo jedno cjepivo, pa tako nije ostvario potpunu zaštitu od bolesti.

Koja je smrtnost od komplikacija do kojih je došlo zbog ospica?

Lijek ne postoji nego se kod bolesnika ublažavaju simptomi lijekovima za spuštanje temperature i protiv bolova. U slučaju da dođe do komplikacija poput upale uha ili pluća, tada se liječe te komplikacije.

Kakvo je stanje u Europi?

Posljednjih godina u Europskoj Uniji godišnje se prijavi između pet i 30 tisuća oboljelih od ospica. U prvih osam mjeseci 2017. u zemljama EU od ospica je umrlo 30 osoba, a oboljelo ih je gotovo 10.000.

Kakvo je stanje u regiji?

Tijekom 2014. i 2015. g. u Bosni i Hercegovini je u epidemiji ospica oboljelo više od 5.000 osoba. U epidemiji u Srbiji od kraja 2017. do travnja 2018. godine od ospica je oboljelo oko 5000 osoba, a umrlo je njih 15. Krajem svibnja ove godine u Banjoj Luci je proglašena epidemija ospica, nakon što je zabilježeno 29 oboljelih. No, širom BiH u to je vrijeme zabilježeno ukupno stotinjak sporadičnih slučajeva.

