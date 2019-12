Pregazio invalida na pješačkom prijelazu pa pobegao

Na raskrižju Planinske i Ulice Donje Svetice u petak je u Zagrebu automobil naletio na muškarca u kolicima koji je prelazio cestu na pješačkom prijelazu. Automobil je muškarcu u kolicima prešao preko nogu i pobjegao. Obitelj na društvenim mrežama traži svjedoke nesreće.

Njegova kći za dnevnik.hr je kazala da ga je jučer boljela noga, no nije htio otići na hitnu. "Rekao je da će otići ako noga počne oticati. Uglavnom je bio u šoku jer se to jako brzo sve odvilo, nije se ni snašao.. očekivao je da će osoba stati i izaći iz auta, ali se to nije dogodilo", dodala je.

Obitelj moli za pomoć jer se radi o umirovljeniku s malom mirovinom koji ne može sam platiti popravak kolica. Tvrde da je vozilo prošlo kroz zeleno svjetlo na semaforu i skretalo ulijevo, a da je zeleno svjetlo bilo i za pješake na prijelazu.

Iz PU zagrebačke potvrdili su da imaju dojavu o prometnoj nesreći, obavljen je očevid te je u tijeku istraga.

