Predsjednica želi zajedno s Plenkovićem predsjedati EU-om

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u srijedu u Bruxellesu da želi dati doprinos budućem hrvatskom predsjedanju Europskom unijom, a ne taj posao u cijelosti prepustiti vladi

Iz hrvatskog ustava proizlazi da Hrvatsku u Europskom vijeću predstavljaju predsjednik Republike i Vlada RH, kazala je Grabar-Kitarović.

'Ja primarno ostavljam predsjedniku vlade sav posao oko Europske unije zato što je većim dijelom riječ o problematici u koju je on dnevno uključen, ali doista želim dati svoj doprinos posebno u kreiranju predsjedanja jer je riječ o zajedničkim ovlastima, posebno kad je riječ o pitanjima nacionalne sigurnosti, imigracije i svih ostalih pitanja vanjske politike. Vjerujem da ćemo tu naići na suradnju. Vlada ima kapacitete i znanja da primarno vodi taj proces u smislu tehničkih detalja i politika, u to se neću miješati i to ću poštovati', izjavila je predsjednica Grabar-Kitarović nakon razgovora s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom.