Dvostruko ubojstvo u BiH: Policija traga za napadačem

07.08.2025 u 23:16

Dvije osobe ubijene su, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se dogodila večeras u Bosanskom Šamcu. Policija traga za napadačem

Policijski službenici potvrdili su da je napadač, poznat policiji, hitcima iz vatrenog oružja usmrtio dvije osobe i ranio treću, koja je prevezena u zdravstvenu ustanovu u Doboj gdje joj je pružena liječnička pomoć.

O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj, pod čijim je nadzorom istraga.

Kako neslužbeno saznaje Klix.ba, naoružani muškarac došao je u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

