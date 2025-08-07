Netanyahu: Želimo preuzeti vojnu kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze

"To nam je namjera", odgovorio je Netanyahu u intervjuu za Fox News upitan hoće li Izrael preuzeti cijelo područje te obalne enklave. "Ne želimo je zadržati. Želimo imati sigurnosni perimetar. Ne želimo njome upravljati. Ne želimo tamo biti kao upravno tijelo."

Rekao je da Izrael želi predati teritorij arapskim snagama koje bi njime upravljale. Nije naveo detalje ni koje bi arapske zemlje mogle biti uključene.

Netanyahu je te komentare za Fox News dao neposredno prije sastanka sigurnosnog kabineta o planovima vojnog preuzimanja kontrole nad još teritorija u Gazi.

Dva vladina izvora rekla su da bi njihovu eventualnu odluku morala odobriti vlada koja se možda neće sastati do nedjelje.