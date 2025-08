Vučić: Zapad ne reagira na slavljenje ustaštva u Hrvatskoj. Reći ću vam zašto

‘Dovesti 300.000 ljudi na koncert koji slavi nacizam u najgorem, nepatvorenom obliku, kao što je ustaštvo... Ne postoji gori oblik nacizma. U Europi takav nije postojao. Za to su potrebne godine pripremanja javnog mnijenja, godine uvježbavanja ljudi da to prihvate, godine odgajanja djece da to bude tako’, izjavio je Vučić, osvrnuvši se na snimku koja se proširila društvenim mrežama, a na kojoj djeca viču ‘Za dom spremni’ i pjevaju ‘Bojna Čavoglave’.

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, ‘Zapad ne reagira na slavljenje ustaštva jer je Hrvatska njihova šaka prema Srbiji i još nekim malim zemljama u regiji’.