Kako Rusi vrbuju maloljetnike u Ukrajini: Ferrari je pronašao Ihora

Posljednjih mjeseci ukrajinski mediji bilježe sve veći broj slučajeva u kojima ruske obavještajne službe putem interneta vrbuju maloljetnike i mlade Ukrajince da pale automobile i zgrade. Posebne mete su vojni automobili i centri za novačenje vojnika
Prema podacima ukrajinske policije, samo u prvoj polovici ove godine zabilježeno je 128 slučajeva podmetanja požara na vojnim vozilima, a većina ih je povezana s radom ruskih agenata.
Priča 18-godišnjeg Ihora
Jedan od njih je i 18-godišnji Ihor (ime promijenjeno), koji svoj slučaj opisuje u prisutnosti agenata ukrajinske sigurnosne službe SBU. Na meti mu se našao gradski servisni centar u sjevernoj Ukrajini, u kojem građani mogu izvaditi putovnice i zatražiti socijalnu pomoć – usluge koje je koristila i njegova obitelj, piše tageschau.
‘Rekli su da se za 15 do 20 minuta posla može zaraditi najmanje 1000 dolara’, priča Ihor. Oglas je pronašao na lokalnom portalu, a on ga je uputio na kanal u aplikaciji Telegram. Ondje mu se javio muškarac koji se predstavio kao ‘Ferrari’, navodno član ukrajinskog pokreta otpora, čiji je cilj omesti rad centara za novačenje vojnika.
Prema riječima istraživačke novinarke Valerije Jehošine iz ukrajinskog odjela Radija Slobodna Europa, ovakav obrazac vrbovanja ponavlja se u većini slučajeva. Ruski agenti koriste postojeće nezadovoljstvo u društvu – primjerice, zbog mobilizacije – te ga vješto potiču.
Ihor kaže da ga je ‘Ferrari’ utjecajem i novčanim darovima uspio privući. Prvo je pristao paliti razvodne kutije, no kad je doznao da mu majka boluje od raka, prihvatio je i napad na servisni centar.
Djeca u službi propagande
Svi slučajevi koje je Jehošina istraživala uključivali su maloljetnike – najmlađi regrutirani dječak imao je samo 10 godina. Kada bi netko odustao od napada, agenti bi posegnuli za prijetnjama: ‘Znamo gdje živiš, znamo kamo ideš.’ Nerijetko bi bilo dovoljno zaprijetiti da će roditeljima otkriti prethodnu komunikaciju.
Izravni učinak napada na vojsku ograničen je – nekoliko stotina zapaljenih vozila ne može bitno utjecati na moral vojnika. No, ruskim obavještajnim službama važniji je propagandni materijal. Snimke gorućih vojnih automobila i centara za novačenje prikazuju u propagandnim videima kako bi stvorili dojam da u Ukrajini postoji širok otpor mobilizaciji i ratu.
‘Cilj je dodatno podijeliti ukrajinsko društvo’, kaže Jehošina. Takvi materijali zatim se šire društvenim mrežama, ponajprije putem Telegrama.
Psihološki vješti ruski agenti mogu, uz mali napor, izazvati veliku štetu, upozorava Jehošina. Smatra da bi u škole trebalo uvesti sustavno obrazovanje o ruskim dezinformacijama i manipulacijama, kako bi se mlade zaštitilo od ovakvih oblika vrbovanja.