Kako Rusi vrbuju maloljetnike u Ukrajini: Ferrari je pronašao Ihora

Prema podacima ukrajinske policije, samo u prvoj polovici ove godine zabilježeno je 128 slučajeva podmetanja požara na vojnim vozilima, a većina ih je povezana s radom ruskih agenata.

Priča 18-godišnjeg Ihora

Jedan od njih je i 18-godišnji Ihor (ime promijenjeno), koji svoj slučaj opisuje u prisutnosti agenata ukrajinske sigurnosne službe SBU. Na meti mu se našao gradski servisni centar u sjevernoj Ukrajini, u kojem građani mogu izvaditi putovnice i zatražiti socijalnu pomoć – usluge koje je koristila i njegova obitelj, piše tageschau.

‘Rekli su da se za 15 do 20 minuta posla može zaraditi najmanje 1000 dolara’, priča Ihor. Oglas je pronašao na lokalnom portalu, a on ga je uputio na kanal u aplikaciji Telegram. Ondje mu se javio muškarac koji se predstavio kao ‘Ferrari’, navodno član ukrajinskog pokreta otpora, čiji je cilj omesti rad centara za novačenje vojnika.