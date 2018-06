'Ne znam što je mislila, to pitajte nju. Svatko ima pravo kritizirati'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak, odgovarajući na oštre kritike koje je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uputila Vladi na obilježavanju Dana poduzetnika, da je to njezino demokratsko pravo, no on je osobno tisuću posto uvjeren da njegova Vlada vodi zemlju u pravom smjeru

Predsjednica Grabar- Kitarović u svom je govoru uputila kritike zbog izostanka reformi, propuštenih idealnih godina, nesistematičnosti, taktiziranja, populizma i političkog klijentelizma, no premijer je rekao kako nije stekao dojam da su kritike bile usmjerene na njega osobno. 'Nisam ja to tako vidio. Ako je netko cijepljen od populizma, onda sam to ja. Ne znam što je mislila. To pitajte nju', odgovorio je Plenković na novinarski upit o tome je li kritike doživio osobno. Kritike predsjednice nisu ga, kaže, zasmetale, jer 'živimo u demokratskom društvu u kojemu svatko ima pravo pridonijeti svojim stavom, pa i predsjednica'.

Istaknuo je da hrvatska ima Vladu koja je, što se tiče kompetencija, vrlo snažna, a što se tiče smjera zemlje - tisuću posto je uvjeren da je Vlada vodi u pravom smjeru. Na tom je tragu ponovio da je Vlada u proteklih 20-ak mjeseci napravila niz dobrih poteza, od poreznog rasterećenja do stvaranja boljeg poslovnog okvira i klime, gospodarskog rasta, veće zaposlenosti do sprečavanja totalne gospodarske katastrofe zbog propasti Agrkora donošenjem Zakona o izvanrednoj upravi. 'To je ono što radi Vlada i što ćemo nastaviti. Tko hoće iznositi svoje stavove, ima pravo, uključujući i predsjednicu', rekao je premijer.