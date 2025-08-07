Je li sastanak propao i prije nego je održan? Trump postavio uvjet koji je Putin već odbacio

Nedavno dogovoreni sastanak američkog i ruskog predsjednika, Donalda Trumpa i Vladimira Putina, koji bi se trebao održati u narednim danima, možda uopće neće ni biti održan

Sastanak trenutno ugrožava Trumpov zahtjev da se Putin sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Naime, kako piše New York Post, a prenosi HRT, dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump pristati na sastanak s Putinom samo se ruski predsjednik pristane naći s ukrajinskim. 'Putin mora pristati na susret sa Zelenskim da bi došlo do sastanka', rekao je neimenovani dužnosnik, koji je dodao da lokacija sastanka Trumpa i Putina još nije određena, iako Moskva predlaže Ujedinjene Arapske Emirate.

Problem kod ovog Trumpovog uvjeta je da je Putin već prije odbio ideju o skorašnjem sastanku sa Zelenskim. On ne isključuje da bi se takav sastanak mogao održati u budućnosti, ali je i danas naglasio da bi do njega moglo doći isključivo ako Ukrajina ispuni 'određene uvjete'. Iako danas nije naveo koji su to uvjeti, poznato je otprije da Rusija, među ostalim, traži da se ukrajinska vojska povuče s linije razgraničenja oblasti koje je Rusija većim dijelom okupirala i anektirala, da se de facto razoruža, odnosno da drastično smanji vojsku i proglasi neutralnost te da Rusija dobije jamstva da Ukrajina neće biti primljena u NATO.