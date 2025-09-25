EU uvodi nova pravila na granicama, no ne ide sve po planu

Iako će se sustav djelomično započeti uvoditi od 12. listopada, potpuna primjena očekuje se tek u travnju 2026. godine
Biometrijska registracija za ulazak u Europsku uniju možda neće biti u potpunosti uvedena još devet mjeseci jer će granični službenici smjeti ublažiti pravila da bi se izbjegle gužve ili kaos na graničnim prijelazima nakon što sustav konačno zaživi. Iako će ga djelomično započeti uvoditi od 12. listopada, potpuna primjena očekuje se tek u travnju 2026. godine.
Za nešto više od dva tjedna Eurotunnel, Eurostar i luka Dover u Velikoj Britaniji postavit će nove kioske za biometrijsku registraciju, prenosi Guardian. Prema Eurostaru, predviđeno je dodatnih 90 dana razdoblja prilagodbe tijekom kojeg će sustav ulaska i izlaska (EES) moći biti privremeno ograničen, pod nadzorom francuske granične uprave, u slučaju operativnih poteškoća. On zahtjeva da svim državljanima zemalja izvan EU-a budu snimljeni otisci prstiju i fotografije prije ulaska u Uniju, a njihovi podaci bit će pohranjeni u središnjoj europskoj bazi podataka na tri godine.
Biometrijski podaci prikupljat će se na granici pod nadzorom imigracijskih službenika te će se putnici koji lete u EU podvrgnuti provjerama odmah po slijetanju u zračne luke na teritoriju Unije.
Što je EES i gdje se uvodi?
EES je novi digitalni sustav koji bilježi kada državljani zemalja izvan EU-a ulaze i izlaze iz šengenskog područja. Vrijedi za građane 59 država, među kojima su i Velika Britanija, ali i zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Albanija. Pravila se odnose na sve putnike koji planiraju kraći boravak u Uniji, a vrijedit će za 27 država članica, osim Irske i Cipra, te za pridružene zemlje Schengena – Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku.
No u Uniji vlada zabrinutost zbog mogućih velikih gužvi i kašnjenja, posebice zbog specifičnosti prijelaza preko La Manchea, jer putnici koji putuju tunelom ili trajektom prolaze francuske granične provjere još dok su u Velikoj Britaniji. To znači da se biometrijska registracija mora dovršiti prije polaska, a moguće zastoje na britanskoj strani treba očekivati prije nego što putnici stignu do vlaka ili trajekta, pišu britanski mediji.
Eurotunnel, koji upravlja uslugom Le Shuttle za motorna vozila kroz tunel, uložio je 80 milijuna eura u infrastrukturu EES-a na obje strane kanala, uključujući 224 kioska u novim natkrivenim prostorima u Folkestoneu i Calaisu. Vozila će po registarskim oznakama biti usmjerena do određenog kioska, a vozači i putnici morat će izaći iz vozila radi fotografiranja i skeniranja otisaka prstiju.
Očekuje se da će biometrijska registracija trajati oko dvije minute po osobi. Eurotunnel tvrdi da će ovakav postupak imati 'minimalan utjecaj' na prosječno putovanje od 90 minuta od autoceste M20 u Engleskoj do autoceste A16 u Francuskoj. Eurostar i dalje savjetuje putnicima da stignu na stanicu barem 75 minuta prije polaska vlaka.
Unatoč ranijim strahovima od velikih gužvi, glasnogovornik luke Dover izjavio je da su 'uvjereni da neće biti problema', a uvođenje ovih mjera smanjit će utjecaj na promet prema istočnim dokovima. Korisno je što se sustav uvodi postupno, pa će dobar dio putnika biti upoznat s tim postupkom do Božića, a ostatak njih do Uskrsa, do kada je predviđeno da u potpunosti zaživi.