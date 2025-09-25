EU uvodi nova pravila na granicama, no ne ide sve po planu

Biometrijska registracija za ulazak u Europsku uniju možda neće biti u potpunosti uvedena još devet mjeseci jer će granični službenici smjeti ublažiti pravila da bi se izbjegle gužve ili kaos na graničnim prijelazima nakon što sustav konačno zaživi. Iako će ga djelomično započeti uvoditi od 12. listopada, potpuna primjena očekuje se tek u travnju 2026. godine.

Za nešto više od dva tjedna Eurotunnel, Eurostar i luka Dover u Velikoj Britaniji postavit će nove kioske za biometrijsku registraciju, prenosi Guardian. Prema Eurostaru, predviđeno je dodatnih 90 dana razdoblja prilagodbe tijekom kojeg će sustav ulaska i izlaska (EES) moći biti privremeno ograničen, pod nadzorom francuske granične uprave, u slučaju operativnih poteškoća. On zahtjeva da svim državljanima zemalja izvan EU-a budu snimljeni otisci prstiju i fotografije prije ulaska u Uniju, a njihovi podaci bit će pohranjeni u središnjoj europskoj bazi podataka na tri godine.

Biometrijski podaci prikupljat će se na granici pod nadzorom imigracijskih službenika te će se putnici koji lete u EU podvrgnuti provjerama odmah po slijetanju u zračne luke na teritoriju Unije.