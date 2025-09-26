MORH tuži izvođače radova na vojnom neboderu: 'Svaki dan imamo neke probleme'

krive instalacije i odvodi

Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Priča sa skupo plaćenim vojnim neboderom imat će sudski epilog. Podignuta je tužba protiv splitskog Lavčevića zbog niza propusta otkrivenih nakon gradnje, koji i sada smetaju ministru obrane koji u njemu boravi.

Zbog vojnog nebodera - ravno na sud! Ministarstvo obrane tuži izvođače, splitsku tvrtku Lavčević koja ga je gradila, javlja Nova TV. Tužba koju je podnijelo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u njihovo ime nije podignuta protiv onih koji su obavljali stručni nadzor radova.

'Jako, jako loša i tužna priča, nesretna priča koja na kraju dobiva sudski epilog, prema graditelju, naravno. Graditelj je taj koji je izvodio radove, izveo ih je nedovoljno kvalitetno tako da sada svakodnevno imamo probleme. Rješavamo ih na dnevnoj bazi ali, nažalost, morali smo ići u sudski proces, jer se drugačije nije moglo dogovoriti', rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

No, ima tu još neriješenih i neplaćenih računa! Kažu da splitski graditelj potražuje oko pola milijuna eura. Traje sudski spor - MORH im ne priznaje troškove koji se tiču armature, fasadne skele i parketarskih radova u neboderu. Osporavaju i kašnjenje i produljenje rokova.

U maskirnom neboderu s kojim je država imala velike planove sada boravi 39 vojnika. Velika većina odavno je iselila. Gotovo 9 milijuna eura plaćena je njegova gradnja, a sada treba popraviti štetu koja je nakon toga nastala. Još uvijek se ne zna tko će taj posao raditi. Čekaju da bude gotov natječaj s projektnom dokumentacijom, pa će znati i tko će sanirati štetu - ozbiljne kvarove s instalacijama i krivo spojenim odvodima.

MORH-ov neboder Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Oni koji u njemu spavaju, pa i ministar obrane doživjeli su niz problema, ne samo s curenjem vode i vlagom. 

'Imao sam problema i s grijanjem i hlađenjem i s toplom i hladnom vodom, ali neću se iseliti, ostajem tamo. Nešto smo prebrikali problem, ali neću ići, ja sam tamo i ostajem tamo u tom neboderu živjeti', rekao je Anušić. 

Vojni neboder počeo je graditi Damir Krstičević. Namještaj i druga oprema izrađena je po narudžbi i dogovarana u mandatu Marija Banožića. On je nakon niza kritika 'presjekao' gradnju jacuzzija na vrhu. No, problemi koji su isplivali sada su puno veći.

Sudski vještak kojeg je angažirao Ivan Anušić izračunao je da će im za popravke trebati više od 1,7 milijuna eura. MORH će sada platiti sanaciju i tuđi nemar, a do novca pokušati doći sudskim putem.

