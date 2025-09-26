MORH tuži izvođače radova na vojnom neboderu: 'Svaki dan imamo neke probleme'

Priča sa skupo plaćenim vojnim neboderom imat će sudski epilog. Podignuta je tužba protiv splitskog Lavčevića zbog niza propusta otkrivenih nakon gradnje, koji i sada smetaju ministru obrane koji u njemu boravi.

Zbog vojnog nebodera - ravno na sud! Ministarstvo obrane tuži izvođače, splitsku tvrtku Lavčević koja ga je gradila, javlja Nova TV. Tužba koju je podnijelo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u njihovo ime nije podignuta protiv onih koji su obavljali stručni nadzor radova. 'Jako, jako loša i tužna priča, nesretna priča koja na kraju dobiva sudski epilog, prema graditelju, naravno. Graditelj je taj koji je izvodio radove, izveo ih je nedovoljno kvalitetno tako da sada svakodnevno imamo probleme. Rješavamo ih na dnevnoj bazi ali, nažalost, morali smo ići u sudski proces, jer se drugačije nije moglo dogovoriti', rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

No, ima tu još neriješenih i neplaćenih računa! Kažu da splitski graditelj potražuje oko pola milijuna eura. Traje sudski spor - MORH im ne priznaje troškove koji se tiču armature, fasadne skele i parketarskih radova u neboderu. Osporavaju i kašnjenje i produljenje rokova. U maskirnom neboderu s kojim je država imala velike planove sada boravi 39 vojnika. Velika većina odavno je iselila. Gotovo 9 milijuna eura plaćena je njegova gradnja, a sada treba popraviti štetu koja je nakon toga nastala. Još uvijek se ne zna tko će taj posao raditi. Čekaju da bude gotov natječaj s projektnom dokumentacijom, pa će znati i tko će sanirati štetu - ozbiljne kvarove s instalacijama i krivo spojenim odvodima.

MORH-ov neboder Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+4 MORH-ov neboder Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL