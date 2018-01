Predsjednica nije bila u Westinu. Pupovac: Voljeli bi da je bila s nama ili da je bila u nekoj drugoj osobi

Nakon primanja u povodu proslave pravoslavnog Božića, predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac izrazili su uvjerenje da će zajednički rješavati probleme koje u Hrvatskoj imaju pripadnici srpske nacionalne manjine

Upitan kako komentira to što na primanje, koje organizira Srpsko narodno vijeće, nitko nije došao iz Ureda predsjednice RH iako je predsjednica bila pozvana, Plenković je rekao da on nije komentator, te da je on bio pozvan pa je došao. Na daljnje pitanje misli li da je to dobra poruka, rekao je da svatko mora odgovarati za svoje pozivnice i da on ne može odgovarati za pozivnice drugih ljudi.

Na primanje su, rekao je Pupovac odgovarajući na isto pitanje, pozvali sve za koje misle da su trebali biti s njima, od predstavnika državnog vrha i vjerskih zajednica do političkih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija.

„Mnogi su se odazvali, drugi su sigurno imali za sebe ili za nas opravdane razloge da ne budu danas s nama“, rekao je Pupovac.