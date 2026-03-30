Kovačević za tportal: 'Milanović je izolirao i sebe, ne samo Vučića. Puki ekshibicionizam!'

Otkazivanje sastanka Brdo-Brijuni loš je potez koji dodatno sužava prostor za dijalog u regiji, ocjenjuje bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević. U razgovoru za tportal upozorava da se time predsjednik Zoran Milanović ne izolira samo od srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, nego i od šire međunarodne komunikacije, dok istodobno podsjeća da predsjednik i Vlada, prema Ustavu, moraju zajedno voditi vanjsku politiku

Podsjetimo, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak je priopćio da otkazuje samit Brdo-Brijuni, zbog 'političkih izjava i postupaka srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji su u suprotnosti s ciljevima inicijative' te 'narušavaju odnose u regiji'. Riječ je o redovnom sastanku u svibnju s ciljem jačanja suradnje među državama jugoistočne Europe i ubrzavanja njihova približavanja Europskoj uniji. Odluku o otkazivanju, priopćio je ured predsjednika, donesen je u konzultaciji sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc-Musar.

Međutim, vanjskopolitički analitičar i bivši veleposlanik Hrvatske u Rusiji, Božo Kovačević, smatra da je posrijedi loš potez. U razgovoru za tportal, ponovio je da mu se čini da se lideri sve manje okreću diplomaciji, a ovo je samo nastavak toga. Iako je naveo da samit Brdo-Brijuni sam po sebi nije toliko važan jer se na njemu ne donose odluke i dokumenti čija je provedba obvezujuća, svaka prilika za sastanak, pogotovo u ovako nesigurnim vremenima je dobrodošla. 'Takvi samiti ipak omogućuju postizanje kakve takve razine razumijevanja, omogućuju razmjenu stajališta i potencijalno pružaju mogućnost da ti državnici utječu jedni na druge. U svakom slučaju, što god da se na takvom samitu dogodi, ne može pogoršati i onako lošu situaciju, a možda, možda može pridonijeti njezinom poboljšavanju. Zbog toga mislim da je ovo puki ekshibicionizam', rekao je Kovačević za tportal.

Vučić će ovo protumačiti kao antisrpsku gestu: Plenković trebao upozoriti na ustavnu obvezu U trenutku našeg razgovora u poslijepodnevnim satima ponedjeljka, Vučić se još nije oglasio o otkazivanju sastanka na Brijunima. Međutim, naš sugovornik nije dvojio kada je upitan što možemo očekivati od srpskog lidera. Još žešću retoriku, kaže. 'Takav postupak hrvatskog predsjednika, Vučić će, naravno, protumačiti kao antisrpsku gestu, kao općeniti izraz neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i uzet će to kao dodatnu potvrdu svojih prijašnjih tvrdnji. Ne vidim što bi loše moglo proizaći iz održavanja tog samita, a potencijalno bi mogao imati neke dobre učinke. Premda nema nikakva jamstva da će učinci doista biti dobri. Ovakvom gestom naš predsjednik nije samo isključio Vučića iz dijela međunarodne komunikacije, nego i sebe, što nažalost već predugo uspješno čini', smatra naš sugovornik.

U međuvremenu, premijer Andrej Plenković je kratko naveo da nije čuo da je Milanović otkazao sastanak, ali i da bi hrvatski predsjednik to sam trebao komentirati. Sa svoje strane, Kovačević je podsjetio da Ustav naše države u članku 99. propisuje da predsjednik i premijer zajedno sukreiraju vanjsku politiku. 'Mislim da premijer ne bi pogriješio da je upozorio na ustavnu obvezu predsjednika da se konzultira s vladom. Ali, to onda implicira i da predsjednik mora biti obaviješten o svemu što na vanjskopolitičkom planu vlada radi ili namjerava raditi', kratko je poručio bivši hrvatski veleposlanik, upozorivši općenito da 'dva brda' trebaju bolje surađivati u vanjskopolitičkom odlučivanju. Nedugo nakon našeg razgovora s Kovačevićem, oglasio se i sam Vučić te naveo da Milanović nije morao otkazivati cijeli sastanak već samo ne pozvati Srbiju. 'Ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će mi određivati što da govorim, već govorim kao slobodni predsjednik Srbije i govorim istinu', rekao je Vučić u ponedjeljak.

Putin je već znao za savez Albanije, Hrvatske i Kosova prije razgovora s Vučićem Osim balističkih raketa 'Zagrepčanki' te već znanim izjavama o Hrvatskoj, Vučić je dolio ulje na vatru i svojom izjavom da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu osobno rekao da su Hrvatska, Albanija i Kosovo formirali vojni savez za kojeg srpski predsjednik smatra da je usmjeren protiv Srbije. Međutim, Kovačević navodi da to ruskom predsjedniku sigurno nije bilo prvi put da je čuo za ovu temu. 'On je (Vučić) mogao Putina informirati o stajalištima Srbije u vezi s tim savezom, a o tome da je taj sporazum postignut, Putin je doznao i iz drugih kanala, od diplomatskih ruskih predstavništava u tim državama. Naravno, s obzirom na kontekst, kako Vučić govori o tome, to se može shvatiti kao prijetnja. Kao, evo Rusija će se sad umiješati i Srbiji omogućiti učinkovitu protutežu tom navodno štetnom sporazumu', naveo je Kovačević.

No, istaknuo je da su dvije NATO članice (Hrvatska i Albanija) potpisale sporazum o sigurnosnoj suradnji s Kosovom koji, ističe, nisu priznale sve NATO članice. Osnova za takvu suradnju je jasna, a to je moguća ugroženost Kosova od Srbije, a ne obratno, 'Nema ni jedne analize koja procjenjuje da bi Kosovo ili Albanija i Hrvatska napale Srbiju, ali izjave srpskih dužnosnika, uostalom i Ustav Republike Srbije u kojem piše da je Kosovo dio Srbije, daju osnovu za zaključak da bi se Srbija u određenom trenutku mogla odlučiti za napad na Kosovo. Tako da taj sporazum o sigurnosnoj suradnji Kosova i Hrvatske treba shvatiti isključivo kao obrambeni sporazum, čije bi odredbe mogle biti primijenjene u slučaju da Kosovo bude izloženo agresiji, a nikako kao sigurnosna prijetnja Srbije', zaključio je vanjskopolitički analitičar u razgovoru za tportal.