Poznato koliko je nafte prebačeno kaspijskim naftovodnim konzorcijem u prošloj godini

„Putem naftovodnog sustava Tengiz-Novorossiysk lani je prevezeno 70,52 milijuna tona nafte. Od toga je 36,6 milijuna tona nafte isporučeno u sustav iz polja Tengiz, te 9,2 milijuna tona iz polja Karačaganak i 17 milijuna tona iz polja Kašagan“, priopćila je CPC-ova služba za tisak nakon sastanka u Abu Dhabiju.

U 2024. godini CPC je transportirao ukupno 63,01 milijun tona nafte. Voditelj konzorcija Nikolaj Gorban bio je ranije procijenio da će ukupne pošiljke do kraja prošle godine dosegnuti najmanje 72 milijuna tona.

Izvršni direktor ruskog Transnjefta Nikolaj Tokarev prognozirao je pak u prosincu da će isporučiti 74,4 milijuna tona. Trenutno cjevovodni sustav konzorcija može transportirati oko 72,5 milijuna tona nafte godišnje iz Kazahstana i do 83 milijuna tona godišnje preko Rusije, navodi agencija TASS.

Kaspijski naftovodni konzorcij sustav je cjevovoda koji povezuje Kazahstan s morskom lukom u području Novorossijska gdje se nafta ukrcava na tankere radi isporuke na globalna tržišta, podsjeća TASS.

Cjevovod dužine 1511 kilometara povezuje naftna polja u zapadnom Kazahstanu s morskim terminalom u Novorossijsku.

Dioničari su konzorcija Rusija, preko Transnjefta, s udjelom od 31 posto, te Kazahstan, preko KazMunayGasa i Kazakhstan Pipeline Venturesa LLC, čiji ukupni vlasnički udio iznosi 20,75 posto. Udio od 15 posto drži Chevron Caspian Pipeline Consortium, Lukoil je vlasnik 12,5 posto, a Mobil Caspian Pipeline Company 7,5 posto udjela u CPC-u, prema agenciji Interfax.