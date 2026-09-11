Eurojackpot donio dobitak nekome u Splitu: Platio 4, dobio 380.000 eura

U 73. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 14, 21, 35, 37, 49 - 1, 12, koji su igraču iz Splita donijeli dobitak u iznosu od 383.058,80 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu: Hrvatska lutrija, Vukovarska 207, Split. Odigrane su dvije kombinacije i uplaćen je iznos od četiri eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 15.09., a glavni dobitak iznosi 48.000.000,00 eura.