osvojen dobitak

Eurojackpot donio dobitak nekome u Splitu: Platio 4, dobio 380.000 eura

M.Da.

11.09.2026 u 22:19

Eurojackpot
Eurojackpot Izvor: Screenshot / Autor: Hrvatska lutrija
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Eurojackpot je donio sreću nekome u Splitu, jer je tamo uplaćen listić kojim je osvojen dobitak 5+1 u iznosu od 383.058,80 eura

U 73. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 14, 21, 35, 37, 49 - 1, 12, koji su igraču iz Splita donijeli dobitak u iznosu od 383.058,80 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu: Hrvatska lutrija, Vukovarska 207, Split. Odigrane su dvije kombinacije i uplaćen je iznos od četiri eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 15.09., a glavni dobitak iznosi 48.000.000,00 eura.

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