Kaos u Splitu: Turisti šest sati čekali trajekt za Brač, umalo došlo do tučnjave, a stigla i policija

Prema navodima putnika, gužve su se stvarale tijekom ukrcaja na trajekt za Supetar, dok su pojedini vozači pokušavali preskočiti kolonu i zauzeti mjesto ispred ostalih, piše slovenski 24ur.

Jedan od putnika ispričao je da je u luku stigao još ujutro, ali se satima nije uspio ukrcati jer su drugi vozači ulazili preko reda.

Napetosti su toliko eskalirale da je posada trajekta privremeno podignula rampu kako bi spriječila fizički sukob među putnicima.

Splitska policija potvrdila je jučer da je oko 17.10 sati zaprimila dojavu o problemima tijekom ukrcaja na trajektnoj liniji za Brač. Prema prvim informacijama, nepravilno ukrcavanje i naguravanje vozača izazvali su zastoj u kojem je ostalo blokirano četrdesetak vozila. Policijski službenici ponovno su uspostavili red, a promet se nakon njihove intervencije postupno normalizirao. Iz policije su dodali da su njihovi službenici ostali na mjestu događaja kako bi po potrebi nastavili pomagati pri sigurnom ukrcaju vozila.

Jadrolinija nije komentirala incident.

Slične situacije tijekom ljetne sezone nisu rijetkost. Putnici upozoravaju da ni kupnja karte unaprijed ne jamči ukrcaj na željeni trajekt, nego samo pravo putovanja tijekom dana, zbog čega je na prometnim linijama potrebno stići u luku znatno prije planiranog polaska.