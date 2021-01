Povjerenstvo za sukob interesa u pat-poziciji zbog zahtjeva za izuzećem Nataše Novaković: Postavlja se pitanje pristranosti

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je u petak kako je odluka Ustavnog suda iz prosinca obvezujuća, iako se postavlja pitanje pristranosti i moguće blokade rada, vezano uz izuzeće predsjednice Novaković.

Problem pristranosti i moguće blokade rada Povjerenstva



Zamjenik predsjednice Davorin Ivanjek tako je istaknuo da se s obzirom na položaj predsjednice u odnosu na druge članove, javilo pitanje nepristranosti u postupanju članova u odnosu na Novaković. Pojavilo se razmišljanje bi li se pojedini članovi Povjerenstva u tom slučaju trebali izuzeti, naveo je.



Zatim se postavilo pitanje što bi se dogodilo ako bi se veći broj članova izuzeo jer tada Povjerenstvo ne bi imalo kvoruma za odlučivanje. To bi dovelo do blokade rada Povjerenstva s obzirom na to da ne postoji drugo tijelo koje bi u slučaju izuzimanja članova moglo donijeti odluku o zahtjevima za izuzeće predsjednice Povjerenstva.

S obzirom na formalne zadaće predsjednice i odnos nadređenosti prema drugim članovima, postavlja se pitanje može li to i prema podnositeljima zahtjeva stvoriti dojam pristranosti, pogotovo zato što je u dva zahtjeva taj odnos formalne nadređenosti istican kao razlog za izuzeće Novaković, objasnio je Ivanjek.



Druga situacija koja se posljedično zbog odluke Ustavnog suda može dogoditi vezana je uz činjenicu da predsjednica u slučaju vlastitog izuzeća ne može sudjelovati u donošenju odluka. To znači da tada o takvim predmetima odlučuju četiri člana Povjerenstva, naveo je Ivanjek, upitavši što će se dogoditi ako se glasovi podijele i ako odluka ne može biti donesena s obzirom na to da su za većinu potrebna tri glasa. Takva situacija opet dovodi do blokade rada Povjerenstva.

Nadalje, ako pak netko podnese zahtjev za izuzećem i predsjednice i članova Povjerenstva, onda bi se Povjerenstvo našlo u situaciji da istovremeno članovi odlučuju o izuzeću predsjednice, a predsjednica o ostalim članovima, što je opet pitanje pristranosti takvog postupanja.

Članovi su se na sjednici pojedinačno izjasnili da će sudjelovati u postupku prilikom odlučivanja po podnesenim zahtjevima da se Novaković izuzme. Članovi su se izjasnili i da je u navedenim slučajevima potrebno prikupiti još dodatnu dokumentaciju kako bi činjenice bile neosporno utvrđene.

Ne pokreće se postupak protiv Butkovića, ni protiv Anušića



Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, bilo je donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu protiv ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića koje je Povjerenstvo pokrenulo na temelju vlastitih saznanja putem medija u kojima se navodi da država obnavlja luku u Povilama, kao i lukobran pred restoranom koji je u najmu Butkovićeva oca.



Izglasano je nepokretanje postupka, kao što je i predloženo na sjednici, s obzirom na to da je proveden natječajni postupak u kojem je 25 projekata dobilo sredstva, od kojih se 11 odnosi na rekonstrukciju, gradnju i obnovu lukobrana kao što je to i u Povilama. Utvrđeno je da je riječ o prevladavajućem javnom interesu jer se ne može utvrditi hoće li se zbog rekonstrukcije te luke povećati promet restoranu koji iznajmljuju njegovi roditelji.

Na sjednici je izglasano nepokretanje postupka i protiv župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića u slučaju dvije prijave.



Jedna se prijava odnosila na to je li on mogao biti voditelj izborne kampanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s obzirom na to da je župan. On je prethodno Povjerenstvo pitao za mišljenje koje je reklo da može, ali ne smije koristiti resurse Županije te da bi bilo dobro da za to vrijeme svoje nadležnosti prenese na zamjenika, što je Anušić i učinio.



Drugi dio se odnosio na trgovačko društvo ZVG d.o.o. gdje je u određenom periodu radila Anušićeva supruga, a koje je poslovalo sa zdravstvenim institucijama na području Županije. Utvrđeno je da to trgovačko društvo za vrijeme Anušićeva mandata sa Županijom nije poslovalo, a da istovremeno župan u spornim zdravstvenim ustanovama nije obavljao nikakve funkcije, odnosno nije mogao utjecati na poslovne odnose.

Pokreće se postupak protiv Čehoka



Protiv varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka odlučivalo se o pokretanju postupka po dvije točke zbog sukoba interesa te zbog potencijalnog sukoba interesa.



Sporno je što se Čehok na sjednici Gradskog vijeća zalagao za sklapanje nagodbe s trgovačkim društvom T&H invest. Postupak se pokreće kako bi se vidjelo je li u tom trenutku bio u sukobu interesa, odnosno je li njegov privatni interes utjecao na obnašanje dužnosti.

S obzirom na to da postoji više predmeta između Grada i T&H investa, potrebno je utvrditi može li on utjecati na postupke koji su u tijeku, odnosno postoji potencijalni sukob interesa.