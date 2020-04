U Sloveniji je u subotu obavljeno 685 testiranja na koronavirus i potvrđeno 13 novih novooboljelih, čime je ukupan broj do sada potvrđenih infekcija dostigao 1330, objavila je u nedjelju na svom twitter računu slovenska vlada.

Do sada je u Sloveniji ukupno testirano 40.580 briseva potencijalno zaraženih. Vlada je za početak idućeg tjedna najavila testiranje briseva i uzoraka krvi od 1000 do 1500 stanovnika svih uzrasta iz različitih dijelova zemlje, čime želi procijeniti stvarni broj do sada zaraženih. Dobiveni rezultati bit će osnovna pretpostavka za vladinu odluku kad će se ukinuti najstrože mjere ograničenja kretanja u vrijeme epidemije, osobito zabrane napuštanja matičnih općina.

Kako je ovog tjedna na konferenciji za novinare izjavila glavna infektologinja u stožeru slovenske vlade, procjene po nekim matematičkim modelima u drugim zemljama sugeriraju da je u Sloveniji sveukupan broj ljudi koji su se u raznim fazama razvoja epidemije zarazili koronavirusom oko deset tisuća, no da je među njima samo još nekoliko stotina kliconoša, a da je velika većina ostalih infekciju preboljela bez simptoma bolesti, pa nisu niti svjesni da su bili zaraženi.