Zadužuju se Bjelovarsko-bilogorska županija te Samobor i Popovača

Svi se zadužuju kod Erste&Steiermärkische banke, a na najveći iznos, 4,5 milijuna eura, zadužuje se Bjelovarsko-bilogorska županija i to na pet godina.

Dogradnja dvorana i škola

Tim sredstvima planira dograditi malu školsko-sportsku dvoranu uz Područnu školu Lasovac te jednodijelnu školsko-sportsku dvoranu Osnovne škole Mirka Pereša Kapela, a dio sredstva namijenila je i za školsko-sportsku dvoranu OŠ Dežanovac.

Rekonstruirat će i dograditi Osnovnu školu Berek, PŠ Zrinski Topolovac - OŠ Rovišće, PŠ Predavac - OŠ Rovišće, PŠ Prgomelje - OŠ Rovišće te OŠ Trnovitica u Velikoj Trnovitici.