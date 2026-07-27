Zadužuju se Bjelovarsko-bilogorska županija te Samobor i Popovača

Bjelovarsko-bilogorska županija, te gradovi Samobor i Popovača dobili su suglasnost hrvatske Vlade da se zaduže kod komercijalne banke kako bi financirali niz kapitalnih projekata, od dogradnje, rekonstrukcije i energetske obnove škola do dovršetka športsko-rekreacijskog centra
Svi se zadužuju kod Erste&Steiermärkische banke, a na najveći iznos, 4,5 milijuna eura, zadužuje se Bjelovarsko-bilogorska županija i to na pet godina.
Dogradnja dvorana i škola
Tim sredstvima planira dograditi malu školsko-sportsku dvoranu uz Područnu školu Lasovac te jednodijelnu školsko-sportsku dvoranu Osnovne škole Mirka Pereša Kapela, a dio sredstva namijenila je i za školsko-sportsku dvoranu OŠ Dežanovac.
Rekonstruirat će i dograditi Osnovnu školu Berek, PŠ Zrinski Topolovac - OŠ Rovišće, PŠ Predavac - OŠ Rovišće, PŠ Prgomelje - OŠ Rovišće te OŠ Trnovitica u Velikoj Trnovitici.
Planirana je i energetska obnova Gimnazije Bjelovar, Srednje škole "August Šenoa'' Garešnica i Područne škole Veliki Bastaji.
Županija će kredit otplaćivati u 20 tromjesečnih rata, bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,25 posto.
Samobor je dobio Vladinu suglasnost da se zaduži za iznos od 1,7 milijuna eura, kojim će financirati rekonstrukciju i nadogradnju osnovnih škola Rude i Samobor.
Kredit će otplaćivati 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,70 posto.
Vladino odobrenje dobio je i Grad Popovača za zaduženje u iznosu od 941.175 eura kako bi mogao financirati kapitalni projekt dovršetka Športsko rekreacijskog centra Popovača.
Rok otplate kredita je sedam godina i šest mjeseci, uključujući poček od šest mjeseci, u 84 mjesečne rate, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,35 posto.