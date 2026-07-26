U Hrvatsku stižu ekstremne vrućine i ne nazire im se kraj

'Snažan i dobro razvijen termobarički greben s Atlantika počet će se premještati istočno i danima Europi nositi suho, vruće i vrlo vruće vrijeme. Nikako to nije dobro za žedno europsko tlo koje slabe kiše i tu i tamo lokalni grmljavinski pljuskovi proteklih tjedana nisu uspjeli dovoljno natopiti. Dapače, munje u takvim uvjetima često znaju biti i sam uzrok požarima . Vidjeli smo, situacija u Španjolskoj i Francuskoj već je zabrinjavajuća', kazao je Dnevniku Nove TV meteorolog Darijo Brzoja .

Zasad izgleda da će se val brzo širiti nad centralnu i istočnu Europu gdje bi potom mogao zasjesti i dodatno ojačati, a vrućina bi se s kraja srpnja tako mogla produljiti i na prvi tjedan kolovoz a. Sljedećih dana opasnost od požara dodatno će se povećavati, osobito u područjima gdje su oni već aktivni, poput ovih kod Madrida i Bordeauxa .

Nažalost postojat će i na našem području.

Temperature do 40 °C već za nekoliko dana

'Naime i nas će zahvatiti ovaj toplinski val s vrlo visokim temperaturama, puno sunca i bez kiše. Trenutno su dnevni maksimumi temperature oko 30 stupnjeva, no već sredinom tjedna to će biti 33, a do vikenda i za vikend sve češće će termometri pokazivati 36, 37, a možda i više. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, ovom valu vrućine koji stiže, kraj se zasad ne nazire', dodaje Brzoja.

Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a, kazala je pak u HRT-ovu Dnevniku kako je za četvrtak već izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje.

'Za sada je to najniži, žuti stupanj, ali očekujemo i višu razinu upozorenja jer će temperature nastaviti rasti. Potkraj tjedna sve češće će biti iznad 35 °C, a ne bih se iznenadila da ponegdje izmjerimo i 40 °C', izjavila je.