novi toplinski val

U Hrvatsku stižu ekstremne vrućine i ne nazire im se kraj

I.V.

26.07.2026 u 21:31

Sljedeći tjedan počinje novi toplinski val
Sljedeći tjedan počinje novi toplinski val Izvor: Društvene mreže / Autor: Istramet
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Nevremena može biti i u nedjelju navečer te tijekom noći na ponedjeljak. Na snazi je još uvijek narančasti meteoalarm za područje Jadrana, Istre i Dalmacije. Nakon toga slijedi znatno zatopljenje, a kraj vrućinama se ne nazire

Nakon najavljenog nevremena slijedi postupno smirivanje, no onda nas opet čekaju paklene vrućine.

Za Europu je to četvrti ovosezonski toplinski val.

'Snažan i dobro razvijen termobarički greben s Atlantika počet će se premještati istočno i danima Europi nositi suho, vruće i vrlo vruće vrijeme. Nikako to nije dobro za žedno europsko tlo koje slabe kiše i tu i tamo lokalni grmljavinski pljuskovi proteklih tjedana nisu uspjeli dovoljno natopiti. Dapače, munje u takvim uvjetima često znaju biti i sam uzrok požarima. Vidjeli smo, situacija u Španjolskoj i Francuskoj već je zabrinjavajuća', kazao je Dnevniku Nove TV meteorolog Darijo Brzoja.

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Zasad izgleda da će se val brzo širiti nad centralnu i istočnu Europu gdje bi potom mogao zasjesti i dodatno ojačati, a vrućina bi se s kraja srpnja tako mogla produljiti i na prvi tjedan kolovoza. Sljedećih dana opasnost od požara dodatno će se povećavati, osobito u područjima gdje su oni već aktivni, poput ovih kod Madrida i Bordeauxa.

Nažalost postojat će i na našem području.

Temperature do 40 °C već za nekoliko dana

'Naime i nas će zahvatiti ovaj toplinski val s vrlo visokim temperaturama, puno sunca i bez kiše. Trenutno su dnevni maksimumi temperature oko 30 stupnjeva, no već sredinom tjedna to će biti 33, a do vikenda i za vikend sve češće će termometri pokazivati 36, 37, a možda i više. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, ovom valu vrućine koji stiže, kraj se zasad ne nazire', dodaje Brzoja.

Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a, kazala je pak u HRT-ovu Dnevniku kako je za četvrtak već izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje.

'Za sada je to najniži, žuti stupanj, ali očekujemo i višu razinu upozorenja jer će temperature nastaviti rasti. Potkraj tjedna sve češće će biti iznad 35 °C, a ne bih se iznenadila da ponegdje izmjerimo i 40 °C', izjavila je.

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