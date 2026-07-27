Pojačan promet prema moru: Kolone pred Lučkom i Zaprešićem, vozi se usporeno i uz radove

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK) u ponedjeljak
Na A1 dogodila se prometna nesreća između čvora Skradin i čvora Šibenik u smjeru Dubrovnika, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Zbog srne na A1, između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake, a srna je i na A6 Rijeka-Zagreb, između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora te se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Promet je na A1 pojačan na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, na A2 Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1,5 kilometar, a od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb zapad kolona je oko četiri kilometara.
Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je oko dva kilometara.
Na A4 je pojačan promet između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, pred zonom radova kolona je oko dva kilometara.
Zastoj je u zoni radova kraj mjesta Otrić na DC1 Gračac-Knin.
HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.