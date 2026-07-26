Potraga za nestalim skiperom ulazi u najtežu fazu: 'Dok god postoji nada, nećemo odustati'

U tijeku je potraga za austrijskim skiperom (46) koji je jutros tijekom nevremena kod Šolte pao s jedrilice u more. Nestao je na južnoj strani otoka, oko šest nautičkih milja od obale, nakon što je otišao provjeriti konop omotan oko propelera

U potragu su uključeni pripadnici Lučke kapetanije, pomorske policije i Carine, a od 18 sati i helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. 'Nalazimo se s južne strane Šolte, prema Drveniku, na području na kojem bi se osoba prema našim procjenama mogla nalaziti. Potraga i dalje traje, a uključeni su helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i plovila na moru', rekao je voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Ivan Paušić za RTL Danas. Ako potraga do kraja dana ne donese rezultat, nastavit će se rano ujutro.

'Dat ćemo sve od sebe da pokušamo pronaći osobu. Ako potraga bude bezuspješna, nastavljamo čim svane. Iza ponoći očekuje se smirivanje vremena pa bi uvjeti trebali biti mnogo bolji nego danas. Nastavili bismo brodicom i dronom', dodao je. Potragu otežavaju valovi i vjetar Paušić kaže da osoba pri trenutačnoj temperaturi mora može preživjeti i nekoliko dana, ali okolnosti na moru znatno umanjuju izglede. 'Velik problem stvaraju nam vjetar i valovi. Nije nam olakotna okolnost ni to što osoba nije imala pojas na sebi. Sve to umanjuje mogućnost preživljavanja, ali mi se i dalje nadamo. Dokle god ima šanse, bit ćemo na terenu', poručio je.

Traje potraga za skiperom koji je s katamarana pao u more Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture