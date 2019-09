Potpisan kolektivni ugovor za zdravstvo: Dodaci na plaće veći za 7 posto od 1. rujna

Ministar zdravstva Milan Kujundžić i predstavnici sindikata potpisali su u petak Dodatak II. Kolektivnom ugovoru (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, kojim se zaposlenima u zdravstvu od 1. rujna povećavaju dodaci na plaće za 7 posto

Prema izračunima sindikata, liječnik sa 20 godina staža dobit će povećanje između 600 i 700 kuna neto, a medicinske sestre s istim godinama staža, ovisno o radnom mjestu, od 250 do 350 kuna neto.

Predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Brankica Grgurić rekla je kako će se novi KU primjenjivati od 1. rujna, no i dalje je ostalo neriješeno pitanje povećanja osnovice i koeficijenata u zdravstvu.

Za isplatu uvećanih dodataka do kraja godine bit će potrebno 100 milijuna kuna, a potom ukupno 400 milijuna kuna godišnje.

Do kraja godine 100 milijuna, idućih godina 400 milijuna

'Nakon godinu i pol dana konačno smo uspjeli potpisati KU. Zbog toga smo zadovoljni iako smatramo da smo trebali dobiti više, no s druge strane nije bilo sluha za veći postotak povećanja', izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak.

Kujundžić: Ovo je maksimum u ovom trenutku

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je kako je ovim KU-om napravljen iskorak te izrazio zadovoljstvo što zaposleni u zdravstvu dobili kolektivni ugovor s obzirom da ga među javnim službama jedini nisu imali.

Istaknuo je kako je ova Vlada, za razliku od SDP-ove koja nije povećala plaće u zdravstvu ni za lipu, u tri godine mandata povećala plaće zdravstvenih djelatnika za ukupno 18 posto, što uključuje povećanja plaća na razini javnih službi (2, 2, 3+2 posto) te sadašnjih sedam posto.

'Ne tvrdim da je to dovoljno i da je to puno, ali ako hoćemo liječiti ljude, operirati, ako hoćemo spašavati živote i odgovoriti veledrogerijama, a ne uvesti HZZO u bankrot, to je bio maksimum koji se moglo u ovom trenutku napraviti', rekao je Kujundžić.

Sindikalci su izjavili kako sada očekuju pregovore oko Temeljnog kolektivnog ugovora u kojima će se boriti za povećanje osnovice plaće te povećanje koeficijenta koji u zdravstvu nisu rasli od 2001. godine.