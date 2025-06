Vlada održala telefonsku sjednicu i donijela važnu odluku uoči ključnog sastanka

U Ministarstvu obrazovanja u utorak u 15 sati održava se drugi krug "mirenja" s tri obrazovna sindikata, a ministar Radovan Fuchs rekao je da su na prošlom sastanku osjetili konstruktivniji pristup sindikata, no naglasio je da odgoda reforme strukovnog obrazovanja više nije moguća.

Naglasio je kako su iz Ministarstva obrazovanja jasno rekli što se može i što se ne može ponuditi.

"Oni i dalje pokušavaju i inzistiraju na tome da se odgodi reforma strukovnog obrazovanja, što više nije moguće", rekao je ministar Fuchs. Istaknuo je kako je 15. svibnja bio zadnji dan kada se reforma mogla odgoditi za godinu dana, a sada to zbog elektroničkog sustava i svega vezanog za upise i izbor programa to više nije moguće.

"Kada bi se to sad išlo odgađati i vraćati sve na staro, upisa ne bi bilo vjerojatno do kraja 10. mjeseca, a to mi ne ne želimo, ne smijemo priuštiti ni našim učenicima, ni njihovim roditeljima", poručio je ministar.