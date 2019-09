'Od 600 liječnika koji su otišli iz Hrvatske više od polovice ih se vratilo. Shvaćaju da nije u šoldima sve'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je odlazak i povratak liječnika u Hrvatsku te otkrio kako bi osigurao stabilnost zdravstvenog sustava

Ministar Kujundžić istaknuo je kako se od 600 liječnika koji su otišli više od polovice vratilo u Hrvatsku. '... Vraćaju se jer shvate da 'nije u šoldima sve'. Imaju veće plaće, da, ali nije život jednog čovjeka samo zato što će imati više novca', rekao je u emisiji Novi dan N1 televizije te dodao kako se nada da ćemo doživjeti trend koji su doživjele Poljska i Češka, a to je povratak liječnika.

Smatra kako će se plaće morati još povećati, po uzoru na Poljsku i Rumunjsku, da bi se liječnici vratili.

'Neće sedam ili deset posto povećanja zadržati liječnike u zemlji, to nije presudna stvar, ali je znakovito da ova Vlada povećava plaće u granicama mogućeg. Sada u Hrvatskoj povećavamo broj liječnika i sestara, a poglavito povećavamo broj specijalizacija. Nažalost, preko noći se ne može ispraviti to što se nije prije pet godina davao dovoljan broj specijalizacija. Da se to dogodilo, ne bismo sada imali krizna stanja po bolnicama', zaključio je.

Navodi kako se zalaže za model da se plaće povećaju onima koji rade te je najavio da je u pripremi novi pravilnik. 'Apsolutno sam protiv uranilovke. Nismo svi isti, ni u svijetu nemaju svi iste plaće. Možemo i ja i vi biti gastroenterolozi, ali ako vi radite više, imat ćete veću plaću od mene i to smo promijenili u zakonu, a u pripremi je i pravilnik. One koji znaju i rade treba platiti osjetno više.'