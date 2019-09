Kujundžić u Preradovićem stihovima o plaćama medicinskih sestara i štrajku: Ljudskom srcu uvijek nešto treba, zadovoljno ono nikad nije

Ministar zdravstva Milan Kujundžić ustvrdio je u četvrtak da su u mandatu ove Vlade djelatnicima u zdravstvu plaće povećane za 18 posto

"Danas će to biti na Vladi odlučeno, i kao ministar zdravstva mogu izraziti veliko zadovoljstvo da je u mandatu ove Vlade djelatnicima u zdravstvu povećana plaća 18 posto", izjavio je Kujundžić pred Banskim dvorima uoči Vladine sjednice.

"Za razumjeti je ljude da im je to malo i da očekuju više, no hrvatska je realnost uistinu da više ne možemo, moramo imati novce i za sve drugo, u ovome trenutku to je maksimum koji je ova Vlada mogla dati", kaže Kujundžić.

Najavio je da će se s predstavnicima veledrogerija sastati u ponedjeljak kako bi pokušali dogovoriti rješavanje problema velikih dugova, zbog čega su počele ovrhe pojedinih bolnica.

"Razgovarat ćemo kao i do sada, njih je za razumjeti da traže svoje novce i veliki su iznosi. Do sada smo nalazili rješenja, pa vjerujem da ćemo i ovoga puta", poručio je Kujundžić.