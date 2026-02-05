NAKON INTENZIVNE CIKLONE

Potop se nastavlja: Evo gdje su najavljeni najjači pljuskovi i dokad će to trajati

M.Č.

05.02.2026 u 07:13

Dalmaciju je pogodila ciklonalna plima kakva se ne pamti zadnjih desetljeća
Bionic
Reading

Nestabilno vrijeme nastavlja se i danas, s čestim oborinama i tek povremenim kraćim razvedravanjima. I dalje će biti razmjerno toplo, a jugo i jugozapadnjak će zamijeniti buru, ali samo nakratko

Olujno jugo i nagla plima pretvorili su večer duž srednje Dalmacije u borbu s morem koje je prešlo svoje granice.

Rive su se našle pod vodom, a valovi su bez zadrške ulazili u kuće i poslovne prostore uz obalu.

Nestabilno i danas

Na istoku zemlje prevladavat će oblaci, mjestimice uz malo kiše. Najistočniji dijelovi mogli bi nakratko vidjeti sunce, uz umjeren jugoistočnjak. U ostatku Slavonije puhati može slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 4 do 9 °C, ponegdje i nešto više, javlja HRT.

Središnja Hrvatska će imati slično vrijeme; kiša će se pojavljivati povremeno, ponajviše u drugom dijelu dana. Mjestimice će puhati umjeren sjeveroistočnjak koji će prema večeri okrenuti na zapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 3 i 5 °C, a najviša od 5 do 7 °C.

Jaki pljuskovi na Jadranu

Slične vrijednosti očekuju se u Gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu jutro će biti osjetno toplije, od 7 do 11 °C, dok će dnevna temperatura dosezati između 9 i 13 °C. Vrijeme će biti oblačno uz povremenu kišu, lokalno i obilniju, praćenu jačim pljuskovima. Puhat će većinom jugozapadnjak, ponegdje i jak, a tijekom noći i navečer na moru će ponovno puhati jugo.

U Dalmaciji će jugo okretati na jugozapadni vjetar. Tijekom dana ponegdje će zapuhati sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, dok se navečer očekuje povratak juga. Prevladavat će oblaci i kiša, mjestimice i izraženiji pljuskovi s većom količinom oborine. Temperature će se uglavnom kretati između 9 i 14 °C, u unutrašnjosti Dalmacije nešto niže.

Jug topao, ali s puno oborina

Na krajnjem jugu zemlje očekuje se između 10 i 15 °C. Vrijeme će biti većinom oblačno, uz povremenu, mjestimice i obilniju kišu. Puhat će jako jugo koje će oslabjeti te prolazno okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Zbog toga je DHMZ oglasio meteoalarm narančastog stupnja.

Jako i vrlo jako jugo i južni vjetar u okretanju na jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)

tportal
"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozoravaju.

Do kraja tjedna promjenjivo

Do kraja tjedna na kopnu ostaje promjenjivo, uz dosta oblaka i povremenu kišu, pri čemu je najmanja vjerojatnost za oborine u nedjelju. Temperatura zraka bit će viša nego jučer.

Na Jadranu će u petak još mjestimice puhati jako jugo, uz većinom oblačno vrijeme i povremenu kišu, osobito na jugu gdje može biti i obilnija. Tijekom vikenda vjetar će oslabjeti, a kiša će biti rjeđa.

