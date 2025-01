Posljednji europski diktator: Zanimljivi detalji iz burne Lukašenkove biografije

Samo godinu dana kasnije kao neovisni kandidat Lukašenko je pri put izabran za predsjednika Bjelorusije, no kritike o namještenim izborima i referendumima započele su već tada i nisu prestale do današnjeg dana.

Lukašenko je poznat po svojim kontroverznim izjavama, a pogotovo su se istaknule one tijekom pandemije covida. ''Nitko neće umrijeti od koronavirusa u našoj zemlji. Javno to objavljujem', kazao je 2020., te odbio uvesti bilo kakava ograničenja u borbi protiv koronavirusa. Umjesto toga, građanima je savjetovao da piju votku , posjećuju saune, voze traktore i bave se poljoprivrednim radovima te igraju hokej.

Lukašenko je cijelo vrijeme pokušavao njegovati nježan, paternalistički imidž 'Bat'ke' – oca nacije. No, dok se pred građanima Bjelorusije pokušavoa prikazati kao čovjek iz naroda, njegovo drugo lice otkrilo je nemilosrdnog političara koji se spreman ukloniti sve svoje protivnike.

No to je samo bio početak. Lukašenko od tada gotovo redovito uhićuje svoje protivnike. Svaka kritika vlasti može nekoga odvesti u zatvor, kao i 'krivi' komentari i lajkovi na društvenim mrežama.

Koliko je Lukašenko spreman daleko ići pokazuje i priča iz 2021. kada su bjeloruske vlasti naredile Ryanairovom zrakoplovu na letu iz Grčke u Latviju da prisilno sleti u glavni grad Minsk i potom uhitile Romana Protaševiča , jednog od glavnih bjeloruskih oporbenih blogera i aktivista koji se u njemu nalazio. Zrakoplov se nalazio u bjeloruskom zračnom prostoru i gotovo je stigao do Litve kada je stigla naredba da sleti u Minsk, pod objašnjenjem da se u zrakoplovu nalazi eksploziv, koji, naravno, nikada nije nađen. Zbog tog incidenta Bjelorusiji su uvedene dodatne sankcije.

Prosvjedi su uslijedili nakon izbora za koje oporba u Bjelorusiji smatra da su namješteni, a rezultate, kao i Lukašenka kao predsjednika ne priznaju ni Europska unija, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada. Uz to, zbog protjerivanja, maltretranja i zatvaranja protivnika Bjelorusiji su nametnute i teške sankcije, što je Lukašenka samo gurnulo još više u ruke 'majčice Rusije'.

'Mi nemamo neovisne medije, nemamo neovisne sindikate, nemamo neovisne nevladine organizacije, nemamo neovisne sudove, nemamo neovisne agencije za provođenje zakona. I što je najvažnije, Lukašenko se još uvijek boji naroda. Dakle, on ne smanjuje represiju, on je samo povećava', kazao je Uladzimir Zhyhar , bivši detektiv i predstavnik Belpola, skupine prognanih bivših bjeloruskih policajaca koji su prebjegli u oporbu nakon prosvjeda 2020.

Većina njih uhićena je 2020. nakon velikih prosvjeda protiv Lukašenka. Bili su to najmasovniji prosvjedi ikada viđeni u Bjelorusiji, a prema procjenama na velikom prosvjedu u Minsku na ulicama je bilo oko 200 tisuća ljudi. Međutim, Lukašenko je na njih poslao interventne odrede policije. Oko 35.000 prosvjednika je uhićeno, a tisuće su navodno pretučene ili mučene u pritvoru. Čak 15 prosvjednika ubijeno je tijekom ili nakon nemira, a najmanje je jedna osoba silovana u pritvoru.

Prvi odnosi između Lukašenka i Putina su bili vrlo napeti, jedan drugog gledali su kao konkurenciju, no istovremeno Rusija i Bjelorusija su uvelike ovisile jedan o drugoj. Bjelorusija se oslanjala na ruske subvencije jeftine nafte, dok je Rusija iz Bjelorusije uvozila velike količine poljoprivrednih proizvoda.

Lukašenko, kao veliki obožavatelj Sovjetskog saveza, kada je '90-tih preuzeo vlast bio je vrlo blizak Rusiji. Dapače, s tadašnjim ruskim predsjednikom Borisom Jeljcinom 1997. je potpisao sporazum o državnoj zajednici, a nakana je bila da se u budućnosti Bjelorusija i Rusija ujedine. No, onda je na vlast u Rusiji došao Vladimir Putin , a Lukašenko je izgubio interes za ujedinjenje s Rusijom.

Lukašenko je cijelo vrijeme pokušavao držati neutralno, čak se počeo pomalo i približavati Zapadu, a u 2019. je došlo i do diplomatske krize s Rusijom. Naime, Putin je želio nastaviti s ujedinjenjem dvije zemlje no Lukašenko je upozorio da će se svaka takva akcija Moskve protumačiti kao neprijateljska. Rusija je uzvratila rezanjem subvencija za naftu, no onda se dogodila 2020., - veliki prosvjedi u Bjelorusiji i međunarodne sankcije.

Prosvjedi su Lukašenka stavili pred dilemu: podijeliti vlast s narodom ili s Putinom, smatra Karbalevič.

'Pristao je dijeliti vlast s Putinom... Sada ljudi na Zapadu misle da Lukašenko nije neovisni državnik, da je Putin pravi gospodar Bjelorusije, a Lukašenko samo njegova marioneta. Ne bih bio tako radikalan; Lukašenko je prilično autonoman. Ali danas je ta unija s Bjelorusijom i Rusijom vrlo blizu', kaže.

Lukašenko je tako dopustio ruskim snagama korištenje bjeloruskog teritorija za invaziju na Ukrajinu 2022. godine, a kasnije je bio i posrednik tijekom pobune Wagnerovaca.