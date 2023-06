Lukašenko tvrdi da je on smirio situaciju, a evo što kaže vođa pobunjenika

U priopćenju objavljenom na službenom Telegram kanalu bjeloruskog predsjedništva navodi seda se Prigožin složio zaustaviti daljnje kretanje Wagnerovih boraca po Rusiji.

Prigožin u svojoj audio poruci ne spominje Lukašenkovo posredovanje. 'U jednom danu smo došli na 200 kilometara do Moskve. Za svo ovo vrijeme nismo prolili nijednu kap krvi naših boraca. Sada je došao trenutak kada bi moglo doći do toga da se prolije krv. Stoga, prihvaćajući svu odgovornost za to što će se ruska krv proliti na jednoj od strana, okrećemo naše postrojbe i vraćamo se u suprotnom smjeru, u terenske logore, prema planu', rekao je Prigožin.