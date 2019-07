Posavec uzdrmao vladajuću koaliciju, Vrdoljak ga ne misli kazniti

'Nikakvih sankcija neće biti jer kakvi bismo mi to bili liberali da uzimamo ljudima pravo na stav. Pa ja sam prvi tražio da ga imam. Inače, o takvim stvarima ne odlučujem ja nego stranačka tijela, no ništa se od toga neće dogoditi'. Komentirao je tako javni istup u TV emisiji 'Nedjeljom u 2' međimurskog župana Matije Posavca HNS-ov predsjednik na odlasku Ivan Vrdoljak

Na pitanje hoće li ovaj istup HNS-u zamjeriti premijer odgovara: Ne vjeruje da će Plenković to uzeti za zlo jer to je kao da ja njemu zamjerim na komentarima Stiera o HNS-u i meni. Inače, Vrdoljak je prije mjesec dana rekao kako nije siguran hoće li se HNS-ov izborni sabor održati do kraja ove ili iduće godine, ali da će se sigurno održati prije parlamentarnih izbora'.

Najavio je da se više neće kandidirati za predsjednika stranke.

Podsjetimo, u emisiji 'Nedjeljom u 2' Matija Posavec je kazao: 'Ja već dvije godine nisam zadovoljan sa stanjem u stranci. Upozoravao sam na to i dao sam ostavku na sve stranačke funkcije. Prvo se treba ispričati zbog onoga što je HNS napravio prije dvije godine'.