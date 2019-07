'HNS bi trebao ispričati zbog koaliranja s HDZ-om'

U današnjoj emisiji "Nedjeljom u 2" gostovao je Matija Posavec, međimurski župan i član HNS-a. Na pitanje o mogućem izlasku iz HNS-a bio je jasan. 'Ja već dvije godine nisam zadovoljan sa stanjem u stranci. Upozoravao sam na to i dao sam ostavku na sve stranačke funkcije. Prvo se treba ispričati zbog onoga što je HNS napravio prije dvije godine', kazao je Posavec.

Na pitanje bi li HNS trebao izaći iz koalicije s HDZ-om kazao je da je razlog ulaska u koaliciju bila kurikularna reforma. ‘Ona je u školama od 1. rujna. Udžbenici su štampani i nju ništa ne može zaustaviti. To je završeno i ako smo iz tog razloga ušli, nema apsolutn o nikakvog razloga da sad i ne izađemo , kazao je Posavec.

Naglasio je i da smatra kako Hrvatskoj ove godine trebaju parlamentarni izbori. Osvrnuvši se na trenutačno stanje u Vladi Posavec kaže da su četiri ministra pod istragom te da se radi zapravo o 20 posto Vlade.

‘Imamo raširen pojam "žetončići" i to je vezano za hrvatski parlament preslagivanja. Danas se ne zna što je parlamentarna većina, tko ju čini, a tko ne. To nije dobro', dodaje međimurski župan. Na pitanje trebaju li HNS preuzeti neki novi ljudi jer sad su na vrhu ljudi koji su u Vladi, počevši od Ivana Vrdoljaka i Predraga Štromara, odnosno trebaju li otići iz HNS-a da bi se nešto promijenilo, ponovio je:

'Kad se krenulo na europske izbore vidjelo se kakva je situacija u stranci. Bio sam nositelj liste i rekao sam da je jedan od uvjeta da želim na listi potpuno nove mlade ljude', odgovorio je Posavec.

‘Iz tog razloga sam želio da idemo samostalno i znao sam da ćemo teško osvojiti mandat. Da smo išli s nekim drugim koalicijama, npr. s liberalnim opcijama, vjerojatno bi osvojili mandat. U početku kampanje bilo je govora da bi išli sa SDSS’om. I kada zbrojite njihove rezultate i rezultate HNS-a, onda je to više od Amsterdamske koalicije 5,3 posto. Upravo zato sam htio da idemo samostalno. Očekivao sam da ne bi trebali dobiti manje od 3,5 do 4 posto glasova i to je bio znak da nešto treba mijenjati', dodao je župan.