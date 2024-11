Poruke koje su srušile Beroša i ekipu: Što kaže Zrikavac? Da damo unaprijed? Da ga podmažemo još'

EPPO tvrdi da je Beroš dobio mito kako bi osigurao da Pozderova firma, iza koje je zapravo stajao Petrač, proda nekolicini hrvatskih bolnica robotske uređaje koji su plaćani između 450 i 480 tisuća eura. EPPO pak smatra da je ta cijena preuveličana no pod Beroševim pritiskom KBC Osijek, KB Sestre milosrdnice i Dječja bolnica u Klaićevoj ulici u Zagrebu ipak su kupile uređaje po napuhanoj cijeni. KBC Split odbio je podleći pritiscima.

Tako je, kako stoji među porukama koje je pronašao EPPO, Pozder u WhatsApp grupu 25. siječnja 2023. u 19:50 sati napisao: "Sve što je Osijek poslao poslala je Vinogradska, ajde neka Mali više odobri, do njega je", prenosi N1 .

Osumnjičeni poduzetnik Pozder je 28. siječnja 2023. u WhatsApp grupu poslao glasovnu poruku: "Jučer me zvao Tomo, pričali smo dugo, bio je sa Malim dva sata. I meni je rekao za to, da će Klaićeva ići brzo, da ćemo ovu nedjelju dobiti instrukcije, da se Lukšić i Mali još nisu uspjeli vidjeti ali će i to brzo..."

Zatim su slijedile poruke iz kojih EPPO zaključuje da je Beroš dobio mito. Pozder je napisao: "Što kaže Zrikavac? Da damo unaprijed?" Novica Petrač, koji je također pod istragom, na to je odgovorio: "Da ga podmažemo još."

Zatim Pozder ponovno piše: "J... sebe, neka radi više svoj dio i on i Mali."