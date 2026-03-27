Portugalska Katolička crkva platit će 1,6 milijuna odštete žrtvama zlostavljanja

I.H./Hina

27.03.2026 u 03:04

Katolička crkva Portugal
Izvor: EPA / Autor: ANTONIO COTRIM / POOL
Portugalska Katolička crkva objavila je u četvrtak da će platiti ukupno 1.6 milijuna eura odštete za 57 osoba koje su bile žrtve seksualnog zlostavljanja svećenika

Crkvena komisija u veljači 2023. godine utvrdila je da su katolički svećenici tijekom 70 godina seksualno zlostavljali najmanje 4815 djece i ranjivih odraslih u Portugalu.

"Financijska nadoknada neće izbrisati što se dogodilo ili poništiti posljedice zlostavljanja u životima pogođenih, iznova se ispričavamo za uzrokovanu štetu", priopćila je Portugalska biskupska konferencija (CEP).

CEP je rekao da je samo 95 osoba tražilo nadoknadu tijekom razdoblja kad su se podnosili zahtjevi, da bi se ustanovilo da je 67 zahtjeva opravdano, dok su preostali odbačeni jer nisu ispunili uvjete ili se podnositelji nisu pojavili pred komisijom. CEP je rekao da su naknade za 57 osoba već odobrene te da se isplate kreću od 9.000 do 45.000 eura po osobi.

Devet drugih zahtjeva prolazi kroz postupak posljednjeg pregleda kako bi se odredila visina nadoknade.

