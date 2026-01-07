Pupovac: Odnosi Hrvatske i Srbije su loši, to treba zaustaviti

Božićnu liturgiju za vjernike koji slave po julijanskom kalendaru održao je u srijedu u Zagrebu episkop buenosaireski i južno-centralnoamerički Kirilo u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg, a pročitana je i patrijarhova poslanica u kojoj poziva na nadilaženje podjela.

Episkop Kirilo predvodio je liturgiju s više svećenika i đakona, uz pjesmu zbora crkve Preobraženja Gospodnjeg, a protojerej-stavrofor Duško Spasojević pročitao je vjernicima božićnu poslanicu poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarha Porfirija. "Božić je praznik mira, a anđeoska božićna pjesma je molitva mira, jedinstva i pomirenja, utemeljena na vjeri u Boga i življenju po Bogu", poručio je Porfirije. Naveo je da je ljudima danas potrebnije nego ikada da se vrate tom izvoru mira koji se ne nameće silom nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja "ne traži svoje” (I Kor. 13, 5) i u odnosu koji gradi povjerenje, zajedništvo i poštovanje svakog čovjeka.

Patrijarh Porfirije: Kršćanska vjera uči da se strah ne liječi strahom niti mržnja mržnjom Rekao je da živimo u vremenu sve dubljih vjerskih, etničkih i kulturnih podjela, u svijetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rješavanje ekonomskih i političkih sukoba. "Promjena globalnog poretka i borba velikih sila za prevlast rađa nestabilnost, sigurnosne krize i strah od neizvjesne budućnosti. Tome se pridodaju ekonomska nesigurnost, inflacija, rast nejednakosti, siromaštvo, glad i nekontrolirano iscrpljivanje prirodnih resursa. Tehnološke transformacije pak donose nove etičke dileme i rađaju digitalnu izolaciju - prividnu prisutnost bez stvarnog zajedništva", poručio je Porfirije. Sve to, kazao je, dovodi do krize povjerenja u institucije i medije, do relativizacije istine, do porasta anksioznosti i usamljenosti, pa čak i do gubitka smisla života kod mnogih ljudi današnjice.

"I stoga mnogi od nas ovu svetu noć i ovaj sveti dan dočekuju s nemirom u srcu, brinući se za djecu i njihovu budućnost, za kruh svagdašnji, za zdravlje, za sutrašnji dan", kazao je. Rekao je da se strah rađa tamo gdje čovjek misli da je sam i da "rođenje Spasitelja Isusa Krista otkriva da više nismo sami i da nikada više nećemo biti sami".

Kazao je da blagdan Rođenja Kristova nosi dvije bitne poruke, dvije istine. Prva je da je Bog postao čovjekom radi nas i radi našega spasenja. Druga, koja iz prve proizlazi, jest da svaki čovjek, upravo zbog toga, može i treba postati naš brat. "U tu svjetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Kristovim mirom, pozivamo sve da prevladamo podjele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da shvatimo da smo, jednom riječju, neophodni jedni drugima. Jer kršćanska vjera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znakovi budućega Kraljevstva Božjega — ljudi koji već sada žive drukčije, koji ne liječe strah strahom niti mržnju mržnjom", poručio je Porfirije. Pupovac čestitao Božić: Važno je da se posvetimo miru Na liturgiji je bio i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je preko medija uputio pozdrav kojim se, kako je rekao, pozdravljaju pravoslavni kršćani, među njima i pravoslavni Srbi: "Mir Božji, Hristos se rodi! Vaistinu se rodi!". Poručio je da je na današnji dan u svijetu koji postaje sve nemirniji, nesigurniji i nestabilniji, iznimno važno vjerovati u mir. "Važno da se posvetimo miru, gdje god možemo, a prije svega miru između nas i drugih ljudi, miru između nas i onih s kojima radimo i s kojima živimo, kao i onih prema kojima imamo odgovornost da učinimo za sebe i za druge bolji život i bolje pretpostavke za zajedništvo u zemlji", rekao je Pupovac.