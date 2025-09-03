popularni plišanac

Labubu postao Lafufu: Poreznici upali u trgovinu i otkrili nevjerojatne prevare

V. B.

03.09.2025 u 17:05

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Pop-up trgovina u samom središtu Beča, koja je nudila planetarno popularne plišane igračke Labubu, našla se na udaru porezne policije. Inspekcija je otkrila niz ozbiljnih prekršaja – od neprijavljene prodaje i neispravne blagajne do rada na crno

Carinski službenici su tijekom racije utvrdili da trgovina nije izdavala račune kupcima, a blagajna još uvijek nije bila povezana s poreznom upravom. U samo jednom mjesecu, u kolovozu, promet je dosegao oko 43 tisuće eura, no taj prihod nije bio prijavljen poreznom uredu, prenijela je austrijska agencija APA.

Poreznici također sumnjaju da su se na policama, uz originalne kineske figurice, prodavale i krivotvorene verzije pod nazivom Lafufu. 'Daljnje istrage provest će se u ovom slučaju', priopćila je financijska policija.

Kazne zbog rada na crno

Kontrola je otkrila i kršenje radnog zakonodavstva. Prodavač u dućanu bio je državljanin Pakistana bez važeće radne dozvole prema Zakonu o zapošljavanju stranaca. Bio je prijavljen kao djelatnik s nepunim radnim vremenom, no vlasnici nisu mogli pokazati evidenciju radnih sati.

vezane vijesti

Već je podneseno nekoliko prijava, a kazne dosežu oko 5000 eura. No to nije kraj – zbog poreznih prekršaja i nepravilnosti s blagajnom trgovini prijeti do 15.000 eura globe.

'Ne možemo tolerirati porezne prijevare, bez obzira na to jesu li u pitanju veliki ili mali slučajevi', poručio je austrijski ministar financija Markus Marterbauer.

Igračka koja je postala globalni fenomen

Labubu je u kratkom roku postao jedan od najtraženijih brendova igračaka na svijetu. Figurice s prepoznatljivim osmijehom i šiljatim ušima, koje proizvodi kineska tvrtka Pop Mart International Group, prodaju se u blind box modelu – kupci unaprijed ne znaju koju verziju dobivaju.

U trgovinama u Aziji, Europi i SAD-u Labubu stoji između 15 i 36 eura, a nove serije rasprodaju se u rekordnom roku. To je stvorilo i goleće tržište preprodaje, gdje cijene vrtoglavo rastu.

Najrjeđa kolekcionarska izdanja dostižu astronomsku vrijednost – tako je golemi Labubu u ljudskoj veličini nedavno na aukciji u Pekingu postigao cijenu od 150 tisuća dolara (oko 128.700 eura).

Ova manija gurnula je osnivača i direktora Pop Marta, Wanga Ninga, među najbogatije Kineze. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 22 milijarde eura, a samo ove godine skočilo je za čak 243 posto, prema podacima Bloomberg Billionaires Indexa. U lipnju ga je Forbes svrstao na deseto mjesto liste najbogatijih ljudi u Kini.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nesreća u portugalu

nesreća u portugalu

Lisabonska Gloria iskočila iz tračnica: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 ih je ozlijeđeno
PODIJELJENA MIŠLJENJA

PODIJELJENA MIŠLJENJA

Treba li izbaciti mobitele iz škola i kako će se onda djeca javiti roditeljima? 'To je tek početak'
vrući mikrofon

vrući mikrofon

Putin i Xi o besmrtnosti: Organe je moguće presađivati iznova i iznova

najpopularnije

Još vijesti