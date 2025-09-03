Labubu postao Lafufu: Poreznici upali u trgovinu i otkrili nevjerojatne prevare

Pop-up trgovina u samom središtu Beča, koja je nudila planetarno popularne plišane igračke Labubu, našla se na udaru porezne policije. Inspekcija je otkrila niz ozbiljnih prekršaja – od neprijavljene prodaje i neispravne blagajne do rada na crno
Carinski službenici su tijekom racije utvrdili da trgovina nije izdavala račune kupcima, a blagajna još uvijek nije bila povezana s poreznom upravom. U samo jednom mjesecu, u kolovozu, promet je dosegao oko 43 tisuće eura, no taj prihod nije bio prijavljen poreznom uredu, prenijela je austrijska agencija APA.
Poreznici također sumnjaju da su se na policama, uz originalne kineske figurice, prodavale i krivotvorene verzije pod nazivom Lafufu. 'Daljnje istrage provest će se u ovom slučaju', priopćila je financijska policija.
Kazne zbog rada na crno
Kontrola je otkrila i kršenje radnog zakonodavstva. Prodavač u dućanu bio je državljanin Pakistana bez važeće radne dozvole prema Zakonu o zapošljavanju stranaca. Bio je prijavljen kao djelatnik s nepunim radnim vremenom, no vlasnici nisu mogli pokazati evidenciju radnih sati.
Već je podneseno nekoliko prijava, a kazne dosežu oko 5000 eura. No to nije kraj – zbog poreznih prekršaja i nepravilnosti s blagajnom trgovini prijeti do 15.000 eura globe.
'Ne možemo tolerirati porezne prijevare, bez obzira na to jesu li u pitanju veliki ili mali slučajevi', poručio je austrijski ministar financija Markus Marterbauer.
Igračka koja je postala globalni fenomen
Labubu je u kratkom roku postao jedan od najtraženijih brendova igračaka na svijetu. Figurice s prepoznatljivim osmijehom i šiljatim ušima, koje proizvodi kineska tvrtka Pop Mart International Group, prodaju se u blind box modelu – kupci unaprijed ne znaju koju verziju dobivaju.
U trgovinama u Aziji, Europi i SAD-u Labubu stoji između 15 i 36 eura, a nove serije rasprodaju se u rekordnom roku. To je stvorilo i goleće tržište preprodaje, gdje cijene vrtoglavo rastu.
Najrjeđa kolekcionarska izdanja dostižu astronomsku vrijednost – tako je golemi Labubu u ljudskoj veličini nedavno na aukciji u Pekingu postigao cijenu od 150 tisuća dolara (oko 128.700 eura).
Ova manija gurnula je osnivača i direktora Pop Marta, Wanga Ninga, među najbogatije Kineze. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 22 milijarde eura, a samo ove godine skočilo je za čak 243 posto, prema podacima Bloomberg Billionaires Indexa. U lipnju ga je Forbes svrstao na deseto mjesto liste najbogatijih ljudi u Kini.