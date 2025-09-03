Labubu postao Lafufu: Poreznici upali u trgovinu i otkrili nevjerojatne prevare

Carinski službenici su tijekom racije utvrdili da trgovina nije izdavala račune kupcima, a blagajna još uvijek nije bila povezana s poreznom upravom. U samo jednom mjesecu, u kolovozu, promet je dosegao oko 43 tisuće eura, no taj prihod nije bio prijavljen poreznom uredu, prenijela je austrijska agencija APA.

Poreznici također sumnjaju da su se na policama, uz originalne kineske figurice, prodavale i krivotvorene verzije pod nazivom Lafufu. 'Daljnje istrage provest će se u ovom slučaju', priopćila je financijska policija.

Kazne zbog rada na crno

Kontrola je otkrila i kršenje radnog zakonodavstva. Prodavač u dućanu bio je državljanin Pakistana bez važeće radne dozvole prema Zakonu o zapošljavanju stranaca. Bio je prijavljen kao djelatnik s nepunim radnim vremenom, no vlasnici nisu mogli pokazati evidenciju radnih sati.