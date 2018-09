Pomoćnik ministrice obrazovanja: Odlaze li ljudi radi pomodarstva ili manjka domoljublja?

Momir Karin, pomoćnik ministrice prosvjete i obrazovanja sudjelovao je na današnjem otvaranju obnovljene zgrade Osnovne škole Josip Jović u Svibu u Općini Cista Provo.

Potom se dotaknuo demografskih trendova u zemlji.



"Jesmo li dotakli dno ili možemo ići još i niže? Nadam se da ne. Ulaže se i situacija je sada lakša. S nama us ovdje i mediji. Oni su zaduženi da malo svjetlije pišu, da više naglašavaju pozitivne stvari koje nam se događaju u domovini. Danas se u Hrvatskoj nudi plaća od 1.500 €, stan i hrana, ali nešto se događa i ljudi odlaze vani. Je li to pomodarstvo ili više nemamo taj domoljubni osjećaj? Mi smo ’90.-ih dolazili ovdje, branili domovinu i nije nam bilo teško. Ne bi trebalo biti teško ni onima u radnom odnosu danas jer ostati ovdje nije samo ekonomsko nego i domoljubno pitanje prvoga reda. Zato se svi moramo potruditi da stvaramo što bolje uvjete i promijenimo klimu za one koji žele ostati i osobito one koji se planiraju vratiti. Djeci poručujem da je ovdje puno talenta, a to je velika stvar. Sve velike rijeke dolaze iz provincije, ne trebate imati kompleks da dolazite iz malog mjesta. Hrvatska ne smije sebi dopustiti kompleks provincija", kazao je na kraju pomoćnik ministrice obrazovanja, prenosi portal Dalmacija danas.