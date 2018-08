Ovo su gradovi koji ne izumiru. Među njima nisu ni Zagreb ni Split

Samo devet gradova u Hrvatskoj ima pozitivan prirodni prirast, a najbolja situacija je u Solinu. Za razliku od velikih gradova koji redom bilježe negativne brojke, više rođenih nego umrlih prošle godine zabilježili su redom manji gradovi. Osim Solina, koji ima prirodni prirast od 76 novih građana, slijede Metković, Kaštela, Dugo Selo, Imotski, Krk, Pazin, Opuzen i Biograd na Moru

'Prosječna starost naših sugrađana je oko 35 godina', kaže Ninčević, priznajući da je objektivni razlog za to blizina Splita i povoljnije cijene stanova. No, kažu, postoje i drugi bitni razlozi, a to su uređenost grada, dostupnost svih javnih i društvenih sadržaja te kvalitetna demografska politika koju grad provodi već niz godina.

Solin tako daje novčanu pomoć za opremu za svako novorođeno dijete, ovisno o tome koje je po redu u obitelji, u iznosu od 1500 kuna za prvo rođeno dijete u obitelji, za drugo 2000 kuna, za treće 3000 kuna, za četvrto 4000 kuna, a za peto i svako sljedeće dijete po 5000 kuna.

Grad uz to subvencionira dohranu dojenčadi i male djece ako se medicinski utvrdi da je potrebna te daje pomoć obiteljima s četvero i više djece koja se ostvaruje, bez obzira na prihode obiteljskog domaćinstva, za djecu do navršenih 18 godina života i nakon navršenih 18 godina života pod uvjetom da se redovno školuju ili djecu do navršene 23. godine života pod uvjetom da su nezaposleni i redovito se prijavljuju na HZZ. Novčana pomoć iznosi 700 kuna mjesečno.