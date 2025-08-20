Poljska potvrdila: Dron koji je pao u naše polje ruskog je porijekla

"Rusija još jednom provocira članice NATO-a", rekao je u vrijeme kada se ulažu napori u postizanje mira u Ukrajini.

Sve članice saveza upoznate su s incidentom, rekao je Kosiniak-Kamiš.

Poljska policija ranije je objavila da je neidentificirani objekt rano u srijedu pao na polje u selu Osiny na istoku pokrajine Lublin, smještene na granici s Ukrajinom.

Eksplozija je razbila prozore na nekoliko kuća, no nitko nije ozlijeđen, prenosi poljska novinska agencija PAP.