provokacija

Poljska potvrdila: Dron koji je pao u naše polje ruskog je porijekla

V. B./Hina

20.08.2025 u 18:53

Incident je snimila CCTV kamera.
Incident je snimila CCTV kamera. Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading

Dron koji se srušio u polje kukuruza u Poljskoj ruskog je porijekla, rekao je u srijedu poljski ministar obrane Vlasislav Kosiniak-Kamiš nazvavši to provokacijom.

"Rusija još jednom provocira članice NATO-a", rekao je u vrijeme kada se ulažu napori u postizanje mira u Ukrajini.

Sve članice saveza upoznate su s incidentom, rekao je Kosiniak-Kamiš.

Poljska policija ranije je objavila da je neidentificirani objekt rano u srijedu pao na polje u selu Osiny na istoku pokrajine Lublin, smještene na granici s Ukrajinom.

Eksplozija je razbila prozore na nekoliko kuća, no nitko nije ozlijeđen, prenosi poljska novinska agencija PAP.

vezane vijesti

Policija je na mjestu pada pronašla izgorjeli metal i plastiku, dodaje se. 

Istražitelji su rekli da je dron ostavio krater širok šest metara i dubok 50 centimetara. Zasad je nejasno je li se eksplozija dogodila u zraku ili prilikom udara u tlo.

Mjesto incidenta nalazi se oko 120 kilometara od poljske granice s Ukrajinom i oko 100 kilometara s Bjelorusijom.

Članica EU-a i NATO-a, Poljska je jedan od najvećih političkih i vojnih saveznika Ukrajine.

U studenom 2022. raketa je pala na selo na Przewodów na istoku zemlje, ubivši dvojicu muškaraca. Radilo se o zalutalom ukrajinskom protuzračom projektilu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ne odustaje

ne odustaje

Dodik podnio žalbu Ustavnom sudu protiv presude Suda BiH
ZANIMLJIVI PODACI

ZANIMLJIVI PODACI

Tko proizvodi najviše sladoleda u EU? Ne, nije ona zemlja na koju prvu pomislite
najveći nautički događaj

najveći nautički događaj

Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

najpopularnije

Još vijesti