Peking otkrio novo superoružje: Je li ovo 'kineski Posejdon'?

Kina bi tijekom nadolazećih proba vojne parade mogla po prvi put javnosti pokazati svoje novo bespilotno podvodno vozilo. Na fotografijama koje su procurile u javnost vidi se kako se na ravnoj platformi prevozi veliki crni dron u obliku torpeda, piše Defence blog

Iako kineske vlasti još nisu službeno potvrdile postojanje ni opisale funkcionalnosti sustava, već su krenule usporedbe s ruskim projektom Posejdon. Riječ je o podvodnom torpedu na nuklearni pogon s nuklearnom bojevom glavom, koje je ruski predsjednik Vladimir Putin 2019. godine predstavio kao jedno od nekoliko takozvanih 'superoružja'. Prema pisanju South China Morning Posta, i Peking razvija sličan koncept. List se poziva na izvore bliske kineskim istraživačkim institucijama koji tvrde da su u tijeku radovi na podvodnim sustavima s nuklearnim pogonom.

BREAKING: China’s Poseidon Like Sea Drone Spotted



A massive, torpedo shaped unmanned underwater vehicle was observed during parade preparations. Experts note it resembles Russia’s nuclear powered Poseidon UUV, though operational details remain scarce. pic.twitter.com/oDOSkWrfdi — Defence Index (@Defence_Index) August 16, 2025

Opisani koncept predviđa korištenje jednokratnog nuklearnog reaktora za postizanje i održavanje krstareće brzine veće od 30 čvorova tijekom 200 sati. Nakon što bi se reaktor ispraznio, odvojio bi se i potonuo na morsko dno, dok bi vozilo nastavilo s pogonom na baterije i izvršilo eventualni konvencionalni napad, navodi Defence blog. Zasad bez potvrde o teretu i misiji Procurjele fotografije potvrđuju da sustav uistinu postoji, no ključni podaci ostaju nepoznati. Javnost ne zna radi li se o dronu namijenjenom nošenju nuklearnog ili konvencionalnog tereta, kao ni koji mu je stvarni operativni doseg. Upravo zato analitičari ističu da se zasad ne može govoriti o njegovoj ulozi, niti je jasno predstavlja li strateško sredstvo odvraćanja poput Posejdona ili sasvim drugačiju klasu podvodnog oružja.

PLA moving mystery Extra-Large Underwater Drone (XLUUV) and underwater missiles from the looks of it. Could be something similar to Russia's Poseidon. China seems to possess quite few of these mystery underwater submarines/drone/missiles. pic.twitter.com/P0PH8ryoY2 — Jóhann B Guðmundsson (@johannbg) August 16, 2025