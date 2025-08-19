PRIPREME ZA PARADU

Peking otkrio novo superoružje: Je li ovo 'kineski Posejdon'?

L. F.

19.08.2025 u 06:26

Novo kinesko bespilotno podvodno vozilo
Kina bi tijekom nadolazećih proba vojne parade mogla po prvi put javnosti pokazati svoje novo bespilotno podvodno vozilo. Na fotografijama koje su procurile u javnost vidi se kako se na ravnoj platformi prevozi veliki crni dron u obliku torpeda, piše Defence blog

Iako kineske vlasti još nisu službeno potvrdile postojanje ni opisale funkcionalnosti sustava, već su krenule usporedbe s ruskim projektom Posejdon. Riječ je o podvodnom torpedu na nuklearni pogon s nuklearnom bojevom glavom, koje je ruski predsjednik Vladimir Putin 2019. godine predstavio kao jedno od nekoliko takozvanih 'superoružja'.

Prema pisanju South China Morning Posta, i Peking razvija sličan koncept. List se poziva na izvore bliske kineskim istraživačkim institucijama koji tvrde da su u tijeku radovi na podvodnim sustavima s nuklearnim pogonom.

Opisani koncept predviđa korištenje jednokratnog nuklearnog reaktora za postizanje i održavanje krstareće brzine veće od 30 čvorova tijekom 200 sati. Nakon što bi se reaktor ispraznio, odvojio bi se i potonuo na morsko dno, dok bi vozilo nastavilo s pogonom na baterije i izvršilo eventualni konvencionalni napad, navodi Defence blog.

Zasad bez potvrde o teretu i misiji

Procurjele fotografije potvrđuju da sustav uistinu postoji, no ključni podaci ostaju nepoznati. Javnost ne zna radi li se o dronu namijenjenom nošenju nuklearnog ili konvencionalnog tereta, kao ni koji mu je stvarni operativni doseg. Upravo zato analitičari ističu da se zasad ne može govoriti o njegovoj ulozi, niti je jasno predstavlja li strateško sredstvo odvraćanja poput Posejdona ili sasvim drugačiju klasu podvodnog oružja.

U ruskom slučaju namjena je jasna: Posejdon je zamišljen kao oružje koje može pogoditi obalne gradove ili skupine nosača zrakoplova nakon što pod vodom prijeđe tisuće kilometara. Kod kineskog projekta takve potvrde još nema.

Kineski znanstvenici priznaju razlike

Kineski listovi prenijeli su izjave nuklearnog znanstvenika Guoa Jiana iz Kineskog instituta za atomsku energiju, koji je u stručnom časopisu Journal of Unmanned Underwater Systems naglasio da postoje značajne razlike između ruskog Posejdona i sustava koji razvija Kina. No, Jian nije ulazio u detalje niti je pojasnio u čemu se točno razlikuju dizajn i potencijalne sposobnosti.

