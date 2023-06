Politički analitičar: Sandra Benčić bolji je premijerski kandidat od Peđe Grbina

“No, ako ne znate što nudite biračima, onda koalicija nije dobro domišljena. Uz to, Možemo računa da je bolje ići samostalno pa sastavljati koalicije nakon izbora. Također, na ovaj način će se znati tko je najjača oporbena stranka, što u SDP-u i dalje smatraju. Zato je Grbinu logično biti kandidat za premijera. No, on nema liderski kapacitet. Dobar je timski igrač, imao je dobrih istupa u Saboru, ali kao lider se nije iskazao.”

Ipak, problem je i u Možemo po tom pitanju…

“I kod njih postoji više kandidata. Gospodin Tomašević govori da nema ambicija jer želi ostati gradonačelnik, a tu je Sandra Benčić, koja je po meni bolji kandidat nego Grbin. U svakom slučaju, činjenica jest da je ovo udarac za SDP, ali to za izbore, želim vjerovati u to, ne znači previše. Iako se čini da je HDZ nepobjediv, što sugerira sve, masa ljudi je nezadovoljna. Masa ljudi ne izlazi na izbore, što može biti opasno za HDZ. Bez obzira na Schengen, euro i premijerove hvale, veliki broj ljudi loše živi. Naprosto situacija nije dobra i onaj tko to zna iskoristiti, taj može poentirati. Zato morate imati jaku osobu, lidera, koji će okupiti ljude. Milanović je to doista bio.”

Jasna je matematika kojom se opravdava sinergijski efekt, ako ga ima, ali što bi se dugoročno moglo definirati kao razloge zbog kojih ne kreirati koaliciju temeljem matematičkih prognoza?